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Айсберг размером с Нью-Йорк окончательно откололся от Антарктиды. NASA показало фото

Автор: Дмитрий Левицкий

Айсберг под названием A-74 окончательно оторвался от ледникового шельфа Антарктиды. Американское космическое агентство NASA показало впечатляющую фотографию этого айсберга из космоса.

Об этом говорится на сайте NASA.

Впервые разлом был обнаружен GPS-оборудованием еще 26 февраля 2021 года, но цветное изображение удалось получить только 1 марта с помощью спутника Landsat 8.

Фото: айсберг откололся от Антарктиды (earthobservatory.nasa.gov)

Назван A-74 айсберг имеет площадь около 1270 квадратных километров, что равно размеру Нью-Йорка. Однако это не самый большой айсберг, который откалывался от Антарктиды, например, айсберг A-68 был почти в пять раз больше.

Фото: ущелье между айсбергом А-74 и Антарктидой (twitter.com/AirbusSpace)

Разлом, который породил новый айсберг, появился на спутниковых снимках еще в сентябре 2019 года, и он продвинулся по ледовому шельфу с необычайной скоростью в течение 2020-2021 годов.

В настоящее время ученые выясняют, что будет в дальнейшем с новым айсбергом. Скорее всего этот айсберг попадет в водоворот Уэдделла, как его предшественник A-68, но для этого ему нужно отойти от Антарктиды, однако сегодня ему не удалось далеко продвинуться.

Напомним, о том, что айсберг А-74 почти полностью откололся от Антарктиды стало известно в начале марта. Тогда Европейское космическое агентство показало видео разлома.

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Новости Украины NASAАнтарктидаайсберг
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