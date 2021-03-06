Айсберг розміром з Нью-Йорк остаточно відколовся від Антарктиди. NASA показало фото

Вперше розлом було виявлено GPS-обладнанням ще 26 лютого 2021 року, але кольорове зображення вдалося отримати тільки 1 березня за допомогою супутника Landsat 8.

Фото: айсберг відколовся від Антарктиди (earthobservatory.nasa.gov)

Названий A-74 айсберг має площу близько 1270 квадратних кілометрів, що дорівнює розміру Нью-Йорка. Однак це не найбільший айсберг, який відколювався від Антарктиди, наприклад, айсберг A-68 був майже у п'ять разів більшим.

Фото: ущелина між айсбергом А-74 та Антарктидою (twitter.com/AirbusSpace)

Розлом, який породив новий айсберг, з'явився на супутникових знімках ще у вересні 2019 року, і він просунувся по льодовому шельфу з надзвичайною швидкістю протягом 2020-2021 років.

Наразі вчені з'ясовують, що буде надалі з новим айсбергом. Швидше за все цей айсберг потрапить у коловорот Ведделла, як його попередник A-68, але для цього йому потрібно відійти від Антарктиди, однак на сьогодні йому не вдалося далеко просунутися.