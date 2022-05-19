"Айнтрахт" у серії пенальті переграв "Рейнджерс" у фіналі Ліги Європи

Франкфуртський "Айнтрахт" став тріумфатором Ліги Європи, здолавши шотландський "Рейджерс" у вирішальному матчі. Німці також здобули путівку в груповий етап Ліги чемпіонів 2022/23.

Ліга Європи, фінал

"Айнтрахт" – "Рейнджерс" – 1:1 (пенальті – 5:4)

Голи: Борре, 69 – Арібо, 57

До першого єврокубкового фіналу сезону обидві команди підійшли з фактично рівними шансами на успіх. Це підтвердив і хід поєдинку в першому таймі. Була рівна гра з невеликою перевагою франкфуртців за ударами в площину воріт.

Саме "орли" змарнували перший момент у матчі. Соу на 11-й хвилині пробив з відскоку, але кіпер британців Макгрегор впевнено впіймав м'яч. Згодом Кнауфф перевірив пильність воротаря ударом у ближній кут після флангового прориву – знову сейв.

"Рейнджерс" відповів нагодою Арібо. Нігерієць підхопив м'яч перед штрафним після фолу й ледь не закрутив у верхній кут воріт "Айнтрахта". За реакцію франкфуртців на цей епізод узявся Костіч. Проте, обидва простріли серба хоч і були небезпечними, та цілі не досягли.

Старт другої половини був за "Рейнджерс". Шотландський гранд пристрілився під час випаду Кента, щоб згодом шокувати голом. На 57-й Джо Арібо підхопив м'яч після падіння оборонця і холоднокровно реалізував вихід віч-на-віч із Траппом – 0:1!

За інерцією "сині" провели ще кілька атак, але франкфуртці швидко оговталися. Та ще й повернулися у гру всього за 12 хвилин. Це Костіч вкотре продерся лівим флангом і прострілив, а Рафаель Борре зіграв на випередження на ближній стійці.

Після обміну забитими м'ячами команди почали грати значно обережніше. Зрештою, матч перейшов в овертайм. Та й там "Айнтрахт" і "Рейнджерс" запалювали попереду вкрай рідко, зосередившись на ліквідації загроз від суперника.

Зрештою, долю протистояння довелося з'ясовувати в серії пенальті. 9 із 10 спроб у виконанні гравців обох команд були ідеальними. Схибив лише один – хавбек "Рейнджерс" Аарон Ремзі, невдалий удар якого ногами відбив Трапп. Цей епізод і приніс кубок Ліги Європи "Айнтрахту". Франкфуртці здобули другий євротрофей в історії після Кубка УЄФА-1980.