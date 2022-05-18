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Сборная Украины в контрольном матче не дожала "Риеку"

Новина українською →
Хорватия, Среда 18 мая 2022 21:59
Сборная Украины в контрольном матче не дожала "Риеку" Фото: Александр Зубков (в центре) против "Риеки" (uaf.ua)
Автор: Антон Федорцив

В третьем спарринге перед плей-офф квалификации к чемпионату мира-2022 сборная Украины сыграла вничью с хорватской "Риекой" (1:1).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-трансляцию поединка.

Контрольный поединок

"Риека" – Украина – 1:1

Голы: Дрмич, 37 – Гармаш, 24

Состав сборной Украины: Бущан (Ризнык, 46) – Конопля, Бондарь, Качараба, Сирота – Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Зубков (Цыганков, 79) – Сикан (Мудрик, 79), Довбык (Беседин, 46)

Главные события спарринга пришлись на первый тайм. Открыли счет в поединке "сине-желтые". На 24-й минуте Буяльский обыгрался с партнером на входе в штрафную и прострелил дальше, а Денис Гармаш с лета роскошно положил мяч в девятку.

Хорваты отыгрались перед перерывом. Провалилась экспериментальная пара центрбеков Бондарь-Качараба, что привело к удару в стойку ворот Бущана. А на добивании защитники не удержали Йосипа Дрмича – 1:1.

Во второй половине моменты были у двух команд. Сборная Украины даже забила усилиями Зубкова, но за несколько мгновений до этого в офсайд угодил Беседин. В свою очередь Качарабе, тому же Беседину и Гармашу (дважды) не хватило точности в опасных атаках.

За "Риеку" могли забивать Дрмич и Стойкович. Но с выстрелом первого справился Ризнык, а вот в моменте со вторым за "сине-желтых" сыграла стойка. В конце концов ничья оказалась справедливым итогом противостояния.

После этого спарринга игроки национальной команды получат два дня выходных. На следующей неделе сборная Украины, скорее всего, проведет еще два контрольных поединка. Полуфинал плей-офф квалификации к ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня.

Напомним, накануне сборная Украины одолела "Эмполи" в товарищеском матче в Италии.

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