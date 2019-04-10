Аякс - Ювентус: прогноз букмекеров

В рамках первого матча четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов "Аякс" примет на своем поле "Ювентус". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

10 апреля 22:00

Амстердам, "Йохан Кройфф Арена"

По мнению букмекеров, фаворитами данного матча является туринская команда, на успех которой принимаются ставки с коэффициентом 2,19. Победа хозяев оценивается в 3,45. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,40.

Напомним, встречу "Аякс" - "Юве" обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом дель Серро.