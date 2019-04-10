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Аякс - Ювентус: прогноз букмекеров


Специалисты считают фаворитом туринский клуб

В рамках первого матча четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов "Аякс" примет на своем поле "Ювентус". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1". 

10 апреля 22:00
Амстердам, "Йохан Кройфф Арена"

 

По мнению букмекеров, фаворитами данного матча является туринская команда, на успех которой принимаются ставки с коэффициентом 2,19. Победа хозяев оценивается в 3,45. На ничейный результат можно поставить с коэффициентом 3,40.

Напомним, встречу "Аякс" - "Юве" обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Карлосом дель Серро.

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