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Аякс - Тоттенхэм: прогноз букмекеров

Новости » Спорт    08.05.2019 - 17:59
Аякс - Тоттенхэм: прогноз букмекеров
Фото: "Аякс" - "Тоттенхэм" (twitter.com/AFCAjax)

Специалисты не видят явного фаворита в игре

Второй ответный матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов состоится между "Аяксом" и "Тоттенхэмом". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2". 

8 мая 22:00
Амстердам, стадион имени Йохана Кройфа

 

Букмекеры не видят явного фаворита в ответной встрече, однако отдают небольшое преимущество подопечным Эрика тен Хага. Так, на победу "Аякса" выставлен коэффициент 2,25, на победу "Тоттенхэма" - 3,15, ничья оценивается в 3,6.

Напомним, "Аякс" минимально обыграл "Тоттенхэм" в первом полуфинале Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" разгромил "Барселону" и вышел в финал Лиги чемпионов "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом полуфинале Лиги чемпионов
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