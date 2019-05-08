Аякс - Тоттенхэм: прогноз букмекеров

Фото: "Аякс" - "Тоттенхэм" (twitter.com/AFCAjax)

Специалисты не видят явного фаворита в игре

Второй ответный матч полуфинальной стадии Лиги чемпионов состоится между "Аяксом" и "Тоттенхэмом". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 2".

8 мая 22:00

Амстердам, стадион имени Йохана Кройфа

Букмекеры не видят явного фаворита в ответной встрече, однако отдают небольшое преимущество подопечным Эрика тен Хага. Так, на победу "Аякса" выставлен коэффициент 2,25, на победу "Тоттенхэма" - 3,15, ничья оценивается в 3,6.

Напомним, "Аякс" минимально обыграл "Тоттенхэм" в первом полуфинале Лиги чемпионов.