Аякс - Тоттенхем: прогноз букмекерів

Фото: "Аякс" - "Тоттенхем" (twitter.com/AFCAjax)

Фахівці не бачать явного фаворита в грі

Другий матч у відповідь півфінальної стадії Ліги чемпіонів відбудеться між "Аяксом" і "Тоттенхемом". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2".

8 травня 22:00

Амстердам, стадіон імені Йохана Кройфа

Букмекери не бачать явного фаворита в матчі-відповіді, однак

віддають невелику перевагу підопічним Еріка тен Хага. Так, на перемогу "Аякса" виставлений коефіцієнт 2,25, на перемогу "Тоттенхема" - 3,15, нічия оцінюється в 3,6.

Нагадаємо, "Аякс" мінімально обіграв "Тоттенхем" в першому півфіналі Ліги чемпіонів.