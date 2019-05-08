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Аякс - Тоттенхем: прогноз букмекерів

Новини » Спорт    08.05.2019 - 17:59
Аякс - Тоттенхем: прогноз букмекерів
Фото: "Аякс" - "Тоттенхем" (twitter.com/AFCAjax)

Фахівці не бачать явного фаворита в грі

Другий матч у відповідь півфінальної стадії Ліги чемпіонів відбудеться між "Аяксом" і "Тоттенхемом". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". 

8 травня 22:00
Амстердам, стадіон імені Йохана Кройфа

 

Букмекери не бачать явного фаворита в матчі-відповіді, однак 
віддають невелику перевагу підопічним Еріка тен Хага. Так, на перемогу "Аякса" виставлений коефіцієнт 2,25, на перемогу "Тоттенхема" - 3,15, нічия оцінюється в 3,6.

Нагадаємо, "Аякс" мінімально обіграв "Тоттенхем" в першому півфіналі Ліги чемпіонів.

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