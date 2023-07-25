"Аякс" торгує підопічного Петракова: преса рознесла гранд за перемовини зі середняком РФ

23-річний став трансферною ціллю "аяксидів" у літнє трансферне вікно. Нідерландський журналіст Майк Вервей розкритикував гранд Ередивізі за такий підхід.

"Розумію, що ви можете пояснити це як "визволення" гравця з російської ліги. Але клуби Прем'єр-ліги, наприклад, також заявили, що не ведуть жодних справ із Росією, а деякі італійські клуби дотримуються тієї ж позиції", – пояснив репортер.

За його словами, "Аякс" в умовах агресивної війни РФ проти України повинен дотримуватися такої ж точки зору. Вервей назвав поведінку амстердамців на ринку дивною, хай "яким би хорошим не був цей Сперцян".

Хто такий Едуард Сперцян

Уродженець російського Ставрополя, громадянин Вірменії та Росії. Вихованець "Краснодара", в якому пройшов шлях від третьої команди до основи колективу Прем'єр-ліги.

На дорослому рівні дебютував у сезоні 2017/18. Через три роки почав грати в російській Прем'єр-лізі. Загалом провів за "Краснодар" 76 матчів у всіх турнірах, у яких забив 22 м'ячі та віддав 19 результативних передач.

У 2021 році дебютував у складі збірної Вірменії (17 поєдинків, 3 голи), яку цьогоріч очолив українець Олександр Петраков. Основна позиція Сперцяна – атакувальний півзахисник, але може зіграти і на флангах атаки.