"Аякс" расторг контракт с перенесшим сердечный приступ футболистом

Недавно он вышел из комы
Амстердамский "Аякс" расторг соглашение с полузащитником Абдельхаком Нури, перенесшим сердечный приступ в 2017 году. Об этом сообщает издание De Telegraaf.
Действия клуба связаны с программой по сокращению финансовых потерь на фоне пандемии коронавируса. Под сокращения клубов подпадают некоторые игроки, чьи контракты истекают в ближайшее трансферное окно.
Контракт 22-летнего футболиста был рассчитан до лета этого года. При этом "Аякс" продолжит платить Абдельхаку зарплату вплоть до начала июля и находится в постоянном контакте с его семьей относительно поддержки.
Напомним, Нури перенес сердечный приступ в товарищеском матче с "Вердером" в июле 2017 года. Затем он впал в кому, у него диагностировали необратимое повреждение мозга. Врачи предрекали, что футболист никогда больше не сможет говорить, узнавать людей и даже есть.
Нури всю свою карьеру провел в "Аяксе". Футболист дебютировал в основной команде амстердамцев в 2016 году.