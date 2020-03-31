"Аякс" расторг контракт с перенесшим сердечный приступ футболистом

Фото: Абдельхак Нури (ajax.nl)

Недавно он вышел из комы

Амстердамский "Аякс" расторг соглашение с полузащитником Абдельхаком Нури, перенесшим сердечный приступ в 2017 году. Об этом сообщает издание De Telegraaf.

Действия клуба связаны с программой по сокращению финансовых потерь на фоне пандемии коронавируса. Под сокращения клубов подпадают некоторые игроки, чьи контракты истекают в ближайшее трансферное окно.

Контракт 22-летнего футболиста был рассчитан до лета этого года. При этом "Аякс" продолжит платить Абдельхаку зарплату вплоть до начала июля и находится в постоянном контакте с его семьей относительно поддержки.

Напомним, Нури перенес сердечный приступ в товарищеском матче с "Вердером" в июле 2017 года. Затем он впал в кому, у него диагностировали необратимое повреждение мозга. Врачи предрекали, что футболист никогда больше не сможет говорить, узнавать людей и даже есть.

Однако на прошлой неделе стало известно, что в состоянии игрока наметились улучшения. По словам его родственников, Нури проснулся после почти трех лет комы и уже может принимать пищу, сидеть в инвалидном кресле, а также реагировать на окружающую среду. Брат футболиста сообщил, что у Абдельхака "все хорошо и он живет в доме, специально построенном для него".

Нури всю свою карьеру провел в "Аяксе". Футболист дебютировал в основной команде амстердамцев в 2016 году.