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"Аякс" розірвав контракт з футболістом, який переніс серцевий напад

Новини » Спорт     31.03.2020 - 12:10
"Аякс" розірвав контракт з футболістом, який переніс серцевий напад
Фото: Абдельхак Нурі (ajax.nl)

Нещодавно він вийшов з коми

Амстердамський "Аякс" розірвав угоду з півзахисником Абдельхаком Нурі, який переніс серцевий напад у 2017 році. Про це повідомляє видання De Telegraaf.

Дії клубу пов'язані з програмою зі скорочення фінансових втрат на тлі пандемії коронавірусу. Під скорочення клубів підпадають деякі гравці, чиї контракти закінчуються в найближче трансферне вікно.

Контракт 22-річного футболіста був розрахований до літа цього року. При цьому "Аякс" продовжить платити Абдельхаку зарплату аж до початку липня і знаходиться в постійному контакті з його сім'єю щодо підтримки.

Нагадаємо, Нурі переніс серцевий напад в товариському матчі з "Вердером" у липні 2017 року. Потім він впав у кому, у нього діагностували необоротне ушкодження мозку. Лікарі пророкували, що футболіст ніколи більше не зможе говорити, впізнавати людей і навіть їсти.

Однак минулого тижня стало відомо, що в стані гравця намітилися поліпшення. За словами його родичів, Нурі прокинувся після майже трьох років коми і вже може приймати їжу, сидіти в інвалідному кріслі, а також реагувати на навколишнє середовище. Брат футболіста повідомив, що в Абдельхака "все добре і він живе в будинку, спеціально побудованому для нього".

Нурі всю свою кар'єру провів в "Аяксі". Футболіст дебютував в основній команді амстердамців у 2016 році.

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