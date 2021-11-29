Ай клаб и отзывы клиентов

С каждым днем, как в Украине, так и в ряде прочих стран мира спрос на услуги по поиску работы в Европе стремительно растет. Эта тема становится популярной на просторах сети Интернет. Этот фактор и стал решающим при написании материала.

Стоит ли устраиваться на работу через кадровые агентства, доверять отзывам в интернете и обращать внимание на комментарии? Ответы на эти вопросы – в расследовании журналистского сообщества. В поле зрения представителей прессы попала компания IClub, на примере которой и будут рассмотрены все «за» и «против». Реальные видео отзывы клиентов можно посмотреть на официальном сайте компании https://iclubcompany.com/our-reviews

Что необходимо знать об отзывах о трудоустройстве в Европе и поиске кадровых агентств в сети Интернет

«Не стоит доверять», «100% мошенники» или же просто банальное «кидалово». Подобного рода комментариями пестрит Интернет. Однако далеко не на всех ресурсах можно найти негатив в отношении того или иного кадрового агентства, естественно, встречаются и положительные отзывы.

Противоречивая информация и подозрительно похожие отзывы, как правило, вызывают недоумение у соискателей. Чтобы разобраться в теме, пришлось проделать колоссальную работу – от личного мониторинга сайтов до связи с менеджерами и бывшими клиентами Ай Клаб. Что же получилось?

Связь с кадровым агентством и информация менеджеров

Прежде всего, было принято решение обратиться к так называемому «первоисточнику». С точки зрения журналистики – это, в данном случае, само агентство по трудоустройству.

Первым делом – проверка всех сомнительных моментов. Под видом клиента узнать всю интересующую информацию об агентстве IClub, в целом, не составило труда. У данной компании есть все разрешающие документы, включая лицензию на трудоустройство.

Также в компании заверили, что основная часть соискателей нашли работу в агентстве. Подтверждением тому служат документы по оформлению. Замечаний спустя время у них к агентству, менеджерам и работодателям, как утверждают специалисты, не возникло.

Что говорят клиенты о трудоустройстве в агентстве IClub, и как правильно искать работу в Европе

Следующим шагом на пути расследования стала связь с самими клиентами компании Ай Клаб. Найти таких было не сложно, ведь за годы работы через агентство прошли тысячи соискателей.

Один из таких – Евгений. Мужчина не многословен, и в момент записи интервью как раз готовился к очередному отъезду на заработки.

«Честное агентство видно сразу, им нечего скрывать. И главное, такие компании не нуждаются в рекламе, раскрутке, пиаре. Отзывы о них могу быть разными, но не стоит им доверять. Если бы 5 лет назад, когда впервые отправлялся за границу, верил бы всему, что пишут в интернете, не факт, что нашел бы Ай Клаб и до сих пор работал на высокооплачиваемой должности и в хороших условиях», - подчеркивает Евгений.

Итак, это первый клиент, который, невзирая на отзывы в сети, нашел престижную работу в Европе при помощи агентства. Делать выводы рано, поэтому, пообщавшись с первой тройкой, продолжаем поиски клиентов компании IClub.

Среди людей, с которыми удалось пообщаться СМИ, был процент тех, у кого возникли сложности и заминки. Тем не менее, путем конструктивного диалога все нюансы были урегулированы в короткие сроки, клиенты отправились на работу.

Справедливости ради, стоит отметить, что есть небольшое количество людей, которые все же не смогли отправиться на заработки в Европу. Им вернули деньги, и в настоящее время они, как утверждают сами, не имеют претензий к компании.

О чем говорят результаты проверки Службы по защите прав потребителей?

И еще одна инстанция, куда обратилось сообщество журналистов на пути изучения темы – это Служба по защите прав потребителей. Ввиду специфики работы, развернутую информацию ее специалисты не предоставляют, однако с точностью можно сказать, что никаких нареканий или же массовых жалоб на деятельность агентства, утверждают сотрудники службы, на компанию IClub не поступало.

Однако отдельно необходимо отметить и еще один случай, который за долгие годы работы Ай Клаб все же дошел до конфликтной ситуации и жалобы. В момент проверки соответствующих органов выяснилось, что конфликтная ситуация оперативно была взята под контроль и урегулирована. Речь шла о клиенте, который не поставил своевременно специалистов агентства в известность и не аннулировал поданную заявку. Таким образом, соискатель не имеет претензий к компании и принес свои извинения за недоразумение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Главное, что необходимо запомнить клиенту – не стоит полностью доверять тому, что пишут в сети Интернет. В XXI веке доступ к публикации информации на разных сайтах, в том числе и недостоверной, если у каждого человека. И по объективным причинам узнать, кто же является автором всего негатива, который выливается на просторах соцсетей, отзовиков и прочих сайтов, нам так и не удалось. Люди, которые пишут фейковые комментарии, на связь так и не вышли…

Поэтому проверенные сведения о трудоустройстве в Европе можно получить только из достоверных источников. Являются ли такими «сомнительные» отзывы? Надеемся, что на эти вопросы Вы теперь сами для себя нашли исчерпывающие ответы.