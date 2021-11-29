Ай клаб та відгуки клієнтів

З кожним днем, як в Україні, так і в інших країнах світу попит на послуги з пошуку роботи в Європі стрімко зростає. Ця тема стає популярною на просторах Інтернету. Цей чинник і став вирішальним під час написання матеріалу.

Чи варто влаштовуватися на роботу через кадрові агенції, довіряти відгукам в інтернеті та звертати увагу на коментарі? Відповіді на ці питання – у розслідуванні журналістської спільноти. У поле зору представників преси потрапила компанія IClub, на прикладі якої будуть розглянуті всі «за» і «проти». Реальні відео відгуки клієнтів можна переглянути на офіційному сайті компанії https://iclubcompany.com/our-reviews

Що необхідно знати про відгуки про працевлаштування в Європі та пошук кадрових агентств у мережі Інтернет

«Не варто довіряти», «100% шахраї» або просто банальне «кидалово». Подібного роду коментарями рясніє Інтернет. Однак далеко не на всіх ресурсах можна знайти негатив щодо того чи іншого кадрового агентства, природно зустрічаються і позитивні відгуки.

Суперечлива інформація та підозріло схожі відгуки, як правило, викликають подив у претендентів. Щоб розібратися в темі, довелося виконати колосальну роботу – від особистого моніторингу сайтів до зв'язку з менеджерами та колишніми клієнтами Ай Клаб. Що ж сталося?

Зв'язок з кадровим агентством та інформація менеджерів

Насамперед, було прийнято рішення звернутися до так званого «першоджерела». З погляду журналістики – це в даному випадку саме агентство з працевлаштування.

Насамперед – перевірка всіх сумнівних моментів. Під виглядом клієнта дізнатися всю інформацію, що цікавить про агентство IClub, в цілому, не склало труднощів. Ця компанія має всі дозвільні документи, включаючи ліцензію на працевлаштування.

Також у компанії запевнили, що основна частина претендентів знайшли роботу в агентстві. Підтвердженням цього є документи з оформлення. Зауважень згодом у них до агентства, менеджерів та роботодавців, як стверджують фахівці, не виникло.

Що говорять клієнти про працевлаштування в агентстві IClub і як правильно шукати роботу в Європі

Наступним кроком на шляху розслідування став зв'язок із самими клієнтами компанії Ай Клаб. Знайти таких було не складно, адже за роки роботи через агентство пройшли тисячі претендентів.

Один із таких – Євген. Чоловік не багатослівний, і в момент запису інтерв'ю саме готувався до чергового від'їзду на заробітки.

«Чесне агентство видно відразу, їм нема чого приховувати. І головне, такі компанії не потребують реклами, розкручування, піару. Відгуки про них можуть бути різними, але не варто їм довіряти.

Якби 5 років тому, коли вперше вирушав за кордон, вірив би всьому, що пишуть в інтернеті, не факт, що знайшов би Ай Клаб і досі працював на високооплачуваній посаді та в добрих умовах», - наголошує Євген. Отже, це перший клієнт, який попри відгуки в мережі знайшов престижну роботу в Європі за допомогою агентства. Робити висновки рано, тому поспілкувавшись з першою трійкою, продовжуємо пошуки клієнтів компанії IClub.

Серед людей, з якими вдалося поспілкуватися ЗМІ, був відсоток тих, у кого виникли труднощі та затримки. Проте шляхом конструктивного діалогу всі нюанси були врегульовані в короткі терміни, клієнти вирушили на роботу.

Заради справедливості, варто зазначити, що є невелика кількість людей, які все ж таки не змогли вирушити на заробітки до Європи. Їм повернули гроші, і зараз вони, як стверджують самі, не мають претензій до компанії.

Про що говорять результати перевірки Служби захисту прав споживачів?

І ще одна інстанція, куди звернулося співтовариство журналістів на шляху до вивчення теми – це Служба захисту прав споживачів. Зважаючи на специфіку роботи, розгорнуту інформацію її фахівці не надають, проте з точністю можна сказати, що жодних нарікань чи масових скарг на діяльність агентства, стверджують співробітники служби, на компанію IClub не надходило.

Однак окремо необхідно відзначити і ще один випадок, який за довгі роки роботи Ай Клаб все ж таки дійшов конфліктної ситуації та скарги. У момент перевірки відповідних органів з'ясувалося, що конфліктна ситуація оперативно була взята під контроль та врегульована. Йшлося про клієнта, який не повідомив своєчасно фахівців агентства і не анулював подану заявку. Таким чином, претендент не має претензій до компанії і вибачився за непорозуміння.

ВИСНОВОК

Головне, що потрібно запам'ятати клієнту – не варто повністю довіряти тому, що пишуть у мережі Інтернет. У XXI столітті доступ до публікації інформації на різних сайтах, у тому числі недостовірної, є у кожної людини. І з об'єктивних причин дізнатися, хто ж є автором всього негативу, що виливається на просторах соцмереж, відгуків та інших сайтів, нам так і не вдалося. Люди, які пишуть фейкові коментарі, на зв'язок так і не вийшли.

Тому перевірену інформацію про працевлаштування в Європі можна отримати лише з достовірних джерел. Чи є такими «сумнівні» відгуки? Сподіваємося, що на ці запитання Ви тепер самі знайшли вичерпні відповіді.