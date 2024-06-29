Axios розповіло, хто може підштовхнути Байдена знятися з виборів

"Єдиний спосіб, у який Байден відійде вбік, попри його провал у дебатах, - якщо та сама невеличка група пожиттєвих прихильників, що сприяли його балотуванню, раптово вирішить, що настав час йому оголосити про свій відхід", - йдеться в публікації Axios.

Як пише Axios, йдеться про Джилл Байден, молодшу сестру президента Валері Байден, а також Теда Кауфмана - давнього друга та постійного радника Байдена. Також на рішення президента впливає невелика група радників Білого дому.

"Цей "кухонний кабінет", що існує десятиліттями, діє як велика сім'я та рада старійшин. Тільки ці союзники мають вплив на великі й малі рішення в житті та президентстві Байдена", - пояснюється в публікації Axios.

Наразі ж, за даними Axios, оточення Байдена вважає, що у разі продовження участі в виборчих перегонах у нього є більше шансів перемогти, аніж у віце-президента Камали Гарріс, яку деякі голоси в США пропонують висунути замість Байдена.

"Ці союзники потай вважають, що Гарріс буде важко привернути на свій бік поміркованих виборців, які вагаються, і це підвищить шанси Дональда Трампа", - зазначає Axios.