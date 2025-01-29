Аxios про перші укази Трампа: не схожі ні на що в сучасній президентській історії

У перші дев’ять днів свого перебування на посаді Дональд Трамп видав низку виконавчих указів. Вони "не схожі ні на що в сучасній президентській історії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Аxios .

"Трамп змінює федеральний уряд за допомогою кампанії односторонніх дій, що викликають шок і страх, які розширюють межі президентської влади", - зазначається в статті.

Що стосується цифр, то лише колишні президенти США Джо Байден і Гаррі Трумен видали понад 40 виконавчих указів за перші 100 днів перебування на посаді.

Як додає видання, наразі Трамп підписав 38 указів менш ніж за два тижні.