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Ахіоѕ о первых указах Трампа: не похожи ни на что в современной президентской истории

США, Среда 29 января 2025 18:24
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Ахіоѕ о первых указах Трампа: не похожи ни на что в современной президентской истории Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В первые девять дней своего пребывания в должности Дональд Трамп издал ряд исполнительных указов. Они "не похожи ни на что в современной президентской истории".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ахіоѕ.

"Трамп меняет федеральное правительство с помощью кампании односторонних действий, вызывающих шок и страх, которые расширяют границы президентской власти", - отмечается в статье.

Что касается цифр, то только бывшие президенты США Джо Байден и Гарри Трумэн выдали более 40 исполнительных указов за первые 100 дней пребывания в должности.

Как добавляет издание, сейчас Трамп подписал 38 указов менее чем за две недели.

"Он сделал больше, чем любой предшественник в этом начале их президентства", - отмечает Ахіоѕ.

Указы Трампа

Президент США Дональд Трамп подписал переченоь указов первые дни своего президентства. В частности, Трамп подписал указ о выходе США, второго по величине выбросов парниковых газов в мире, из Парижского климатического соглашения.

Кроме того, многие из первых указов Трампа ограничивали иммиграцию. Также президент США Дональд Трамп планирует в ближайшее время подписать еще больше указов, которые касаются обороны. Один из них - о "Железном куполе" для США.

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