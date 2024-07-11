Автоцивілка в асортименті

17 червня президент підписав новий Закон України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів», який Верховна Рада схвалила 21 травня 2024 року.

Закон спрямований на посилення захисту прав споживачів і підвищення якості страхових послуг до рівня країн ЄС. Згідно закону (як новому, так і попередньому) власники транспортних засобів зобов’язані страхувати цивільну відповідальність перед третіми особами на випадок завдання їм шкоди під час ДТП.

Простіше, обв'язкове автострахування – це знайома водіям Автоцивілка. Без цього поліса на дорогу краще не виїжджати, оскільки це може призвести до штрафів або великих фінансових ризиків, якщо раптом трапиться ДТП.

Але як вибрати найкращий поліс, щоб врахувати і вимоги закону, і власні переваги

Розглядаємо варіанти

Найпростіший і зручний варіант - оформити поліс ОСЦПВ онлайн. Страхова ARX пропонує зробит це за 5-7 хвилин на сайті компанії

Плюси цього поліса:

• Оформити можна, використовуючи лише телефон, із будь-якого зручного місця

• Поліс надходить на електронну пошту;

• Розрахувати вартість поліса можна заздалегідь

Поліс можна не роздруковувати. В українському законодавстві електронний поліс має ту ж саму юридичну силу, що й паперовий.

Автоцивілка паперова

Якщо ви дотримуєтеся традицій або не завжди маєте під рукою телефон, можна оформити паперову автоцивілку. В офісах страхової компанії ARX вам завжди допоможуть це зробити.

Плюси цього поліса в тому, що ви не залежите від технічних збоїв та заряджання телефону.

Відповідно до законодавства, максимальна виплата потерпілому, яку може здійснити страхова компанія за обов'язковою автоцивілкою, становить 160 000 грн за майновими збитками та 320 000 грн за заподіяну шкоду життю та здоров'ю.

Цього може бути замало при ДТП, особливо якщо у потерпілого дорога машина

Розширити класичний поліс ОСЦПВ можна, купивши добровільну автоцивілку. В ARX такий поліс коштує недорого, але розширює покриття від 50 тис. грн до 1 млн грн. Придбати таку страховку можна навіть у тому випадку, якщо основний поліс оформлений в іншій компанії.

Автоцивілка «Все включено»

Поліс, що дає максимальний захист – це автоцивілка «Все включено»

Він включає 3 різних продукти:

Автоцивілка;

КАСКО «Прямий захист»;

Додаткове покриття до 1 млн. грн.

Це комплексна страхова програма, яка коштуватиме дешевше, ніж якщо купувати кожен поліс окремо. Особливо корисним тут буде додаткове покриття. У разі ДТП з вашої вини постраждалим можуть покрити збитки на суму до 1 млн. грн., а не на стандартну суму.

Цей поліс можна також купити онлайн.

Додаткові переваги Автоцивілки

Додатково кожен поліс Автоцивілки в ARX пропонує послугу «Автоконсьєрж», що передбачає допомогу на дорозі (евакуацію або буксирування автомобіля, ремонт, зарядку акумуляторної батареї, доставку пального, аварійне відкриття замків, дверей тощо).

А щоб зробити життя клієнта ще комфортнішим, ARX розробив зручний страховий додаток для телефону MyARX, де можна зберігати всі свої договори, продовжувати їх та набувати нових, спілкуватися з компанією, стежити за етапами страхової справи та багато іншого. З цією програмою ви нічого не забудете, все ваше страхування під контролем.

Вибираючи свою автоцивілку в ARX, ви можете бути впевнені у її надійності та страхових виплатах, оскільки компанія працює вже 30 років, займаючи провідні позиції на ринку в Україні. Безпека в дорозі починається з Автоцивілки від ARX!