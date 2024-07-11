Автогражданка в ассортименте

17 июня президент подписал новый Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", который Верховная Рада одобрила 21 мая 2024 года.

Закон направлен на усиление защиты прав потребителей и повышение качества страховых услуг на уровень стран ЕС. Согласно закону (как новому, так и предыдущему) владельцы транспортных средств обязаны страховать гражданскую ответственность перед третьими лицами на случай причинения им вреда во время ДТП.

Проще, обязательное автострахование – это знакомая водителям Автогражданка. Без этого полиса на дорогу лучше не выезжать, поскольку это может привести к штрафам или большим финансовым рискам, если вдруг случится ДТП.

Но как выбрать лучший полис, чтобы учесть и требования закона, и собственные выгоды?

Рассматриваем варианты

Самый простой и удобный вариант — оформить полис ОСАГО онлайн. В ARX это можно сделать за 5-7 минут на сайте компании

Плюсы этого полиса:

Оформить можно, используя только телефон, из любого удобного места

Полис приходит на электронную почту;

Рассчитать стоимость полиса можно заранее

Полис можно не распечатывать. В украинском законодательстве электронный полис имеет ту же юридическую силу, что и бумажный.

Автогражданка бумажная

Если вы придерживаетесь традиций или не всегда имеете под рукой телефон, то можно оформить бумажную автогражданку. В офисах страховой компании ARX вам всегда помогут это сделать.

Плюсы этого полиса в том, что вы не зависите от технических сбоев и зарядки телефона.

Согласно законодательству, максимальная выплата потерпевшему, которую может осуществить страховая компания по обязательной автогражданке, составляет 160 000 грн по имущественным убыткам и 320 000 грн за причиненный вред жизни и здоровью.

Этого может быть недостаточно при ДТП, особенно если у потерпевшего дорогая машина

Расширить классический полис ОСАГО можно, купив добровольную Автогражданку. В ARX такой полис cтоит недорого, но расширяет покрытие от 50 тыс. грн до 1 млн грн. Приобрести такую страховку можно даже в том случае, если основной полис оформлен в другой компании.

Автогражданка «Все включено»

Полис, дающий максимальную защиту – это автогражданка «Все включено»

Он включает в себя 3 разных продукта:

Автогражданка;

КАСКО «Прямий захист»;

Дополнительное покрытие до 1 млн грн.

Это комплексная страховая программа, которая обойдется дешевле, чем если покупать каждый полис отдельно. Особенно полезным тут будет дополнительное покрытие. В случае ДТП по вашей вине пострадавшим могут покрыть ущерб на сумму до 1 млн грн, а не на стандартную сумму.

Этот полис также можно купить онлайн.

Дополнительные преимущества Автогражданки

Дополнительно каждый полис Автогражданки в ARX предлагает услугу «Автоконсьерж», предусматривающий помощь на дороге (эвакуацию или буксировку автомобиля, ремонт, зарядку аккумуляторной батареи, доставку горючего, аварийное открытие замков, дверей и т.п.).

А чтобы сделать жизнь клиента еще комфортней, ARX разработал удобное страховое приложение для телефона MyARX, где можно хранить все свои договоры, продлевать их и приобретать новые, общаться с компанией, следить за этапами страхового дела и много другое. С этим приложением вы ничего не забудете, все ваше страхование под контролем.

Выбирая свою автогражданку в ARX, вы можете быть уверены в ее надежности и страховых выплатах, поскольку компания работает уже 30 лет, занимая ведущие позиции на рынке в Украине. Безопасность в дороге начинается с Автогражданки от ARX!