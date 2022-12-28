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"Автострада" передала ВСУ оборудование на почти 50 млн гривен

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Среда 28 декабря 2022 15:36
"Автострада" передала ВСУ оборудование на почти 50 млн гривен Фото: "Автострада" передала ВСУ оборудование на почти 50 млн гривен (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Группа компаний "Автострада" передала Вооруженным силам Украины оборудование на сумму около 50 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя компании Максима Шкиля в Facebook.

В частности, сегодня он передал очередной груз для защиты теплоэлектроцентралей. В частности, ППК "Центр" получило 22 автомобиля пикап (предварительно на всех авто заменили резину и провели ТО), более 50 дизель-генераторов, средства связи, тепловизоры, дальнобойные фонари, планшеты, портативные батареи.

Кроме того, по его словам, работники "Автострады" ежедневно выполняют работы по укреплению и защите ТЭЦ.

"Энергетическая система Украины продолжает быть главной мишенью российских ракет и беспилотников. Это оборудование поможет мобильным группам эффективнее защищать наши ТЭЦ от вражеских обстрелов", - резюмировал бизнесмен.

Напомним, группа компаний "Автострада" - предприятия дорожно-строительной отрасли, осуществляющие строительство и капитальный ремонт дорог всех категорий сложности и мостовых сооружений.

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Вооруженные силы Украины Автострада
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