Авторське право для ЗСУ. У Раді взялися за винаходи військових

В Україні планують встановити авторські права на винаходи, які створили військові. Це питання поки що не регулюється законодавством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроект .

Як зазначають автори законопроєкту, військовослужбовці не підпадають під загальні норми трудового законодавства та державної служби, окрім певних пільг при виконанні військового обов'язку. Але існують військові підрозділи, які займаються науковою діяльністю, і їхні результати можуть бути об'єктами інтелектуальної власності.

"Отже, існує прогалина в законодавстві України в частині правового регулювання розподілу прав інтелектуальної власності, створених військовослужбовцями під час проходження військової служби. Необхідність усунення цієї прогалини значно посилюється з огляду на реалії воєнного стану", - уточнюється в пояснювальній записці.

Тому нардепи пропонують доповнити спеціальні закони про інтелектуальну власність нормами для військовослужбовців.

Також документом пропонується врегулювати питання, хто і як має право управляти винаходами військових, оскільки Міністерство оборони та інші органи, що відповідають за військові формування, повинні мати можливість використовувати ці права. Для цього майнові права на інтелектуальну власність мають включити до поняття "військове майно".

"Ухвалення проєкту закону України створить умови для передбачуваного розподілу та належного оформлення прав інтелектуальної власності на об'єкти, що створюються військовослужбовцями", - уточнюють автори законопроєкту.