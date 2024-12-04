Автор хет-трика и тренер, идущий на вылет, получили призы очередного тура УПЛ

По итогам 15-го тура отечественная Премьер-лига отдала награды лучшим игроку и тренеру – представителям криворожского "Кривбасса" и "Ингульца" из Петрова соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Триумфатором среди наставников стал тренер "Ингульца" Василий Кобин, подопечные которого неожиданно одержали уверенную победу в гостях над полтавской "Ворсклой" (3:0). Впрочем, даже такой успех не позволил "Ингульцу" сдвинуться с последнего места в УПЛ. Команда продолжает оставаться главным претендентом на вылет из элиты.

В тройку лучших тренеров также вошли Юрий Вернидуб из "Кривбасса" и Олег Шандрук из "Вереса".

Лучшим игроком тура признан полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб. Он стал автором хет-трика в матче своей команды против житомирского "Полесья". В пятерку лучших также вошли Петар Мичин из "Зари", Луан из "Вереса", Алексей Паламарчук из "Ингульца" и Роман Дидык из "Руха".

Кроме того, определена символическая сборная тура по системе 4-5-1. В нее вошли: Паламарчук ("Ингулец") - Дибанго ("Кривбасс"), Якимив ("Левый Берег"), Дидык, Сыч (оба - "Рух") - Белоцерковец ("Ингулец"), Мичин ("Заря") , Ващенко ("Александрия"), Твердохлеб ("Кривбасс"), Луан ("Верес") – Костышин ("Александрия").

В общей сложности эксперты упоминали 20 футболистов и 7 тренеров на звание героев 15-го тура, а также 60 кандидатов в символическую сборную.