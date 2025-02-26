Автор дубля та кривдник Вернидуба отримали персональні відзнаки УПЛ

Тріумфатором серед наставників став тренер "Вереса" Олег Шандрук, підопічні якого яскраво і впевнено перемогли бронзового призера минулого чемпіонату – криворізький "Кривбас". У цій грі тренер рівнян повністю тактично переграв свого більш досвідченого колегу – Юрія Вернидуба. До топ-3 тренерів також увійшли Олександр Шовковський ("Динамо") та Олександр Бабич ("Чорноморець").

Найкращим гравцем 18-го туру визнали форварда "Олександрії" Олександра Філіппова. У матчі з луганською "Зорею" 32-річний гравець відзначився дублем, який приніс його команді перемогу – 2:1. "Олександрія", поступаючись по ходу матчу, завершила протистояння на свою користь та продовжує конкурувати з київським "Динамо" за лідерство в УПЛ. До топ-5 гравців туру також увійшли Владислав Ванат ("Динамо"), Мар’ян Швед ("Шахтар"), Денис Марченко ("Оболонь") та Мухаррем Яшарі (ЛНЗ).

Крім того, визначено символічну збірну туру за системою 4-5-1. До неї потрапили: Марченко ("Оболонь") – Вівчаренко, Михавко (обидва – "Динамо"), Скиба ("Чорноморець"), Крупський ("Ворскла") – Ванат, Михайленко (обидва – "Динамо"), Танковський (ЛНЗ), Харатін ("Верес"), Швед ("Шахтар") – Філіппов ("Олександрія").

Загалом, визначаючи найкращих, експерти згадували 27 футболістів та 6 тренерів на звання героїв 18-го туру. А також 63 кандидати до символічної збірної.