Автопром працює? Які автомобілі роблять в Україні та чи є "повний цикл"

Які автомобілі виробляють в Україні?

В Україні випускають легкові, вантажні автомобілі та автобуси, розповідає аналітик Інституту досліджень авторинку Остап Новицький.

До топ-5 легкових марок за перші 10 місяців 2025 року увійшли: Skoda, СКС (Спец-Ком-Сервіс), ГАС (український завод броньованих та спеціальних автомобілів), VD та Toyota.

"Лише частина автомобілів марки Skoda – це легкові авто для загального ринку. Вони випускаються на закарпатському заводі "Єврокар", – сказав експерт в коментарі РБК-Україна.

Інші моделі – це переобладнані в заводських умовах місцевими підприємствами автомобілі, які отримують відмітку "спеціальний": для поліції, медичної допомоги, комунальних служб тощо.

Новицький зазначає, що у сегменті вантажівок лідерами є: InterCargoTruck, СКС, СБМ, ТК, Reform. Імпортні шасі оснащують самоскидами, кранами-маніпуляторами, фургонами-рефрижераторами та подібними "надбудовами", після чого транспортний засіб отримує ім'я нового виробника – компанії з дообладнання чи переобладнання авто.

Серед автобусів у топі: Ataman, ЗАЗ, Еталон, Богдан, ФПВ. У випадку збірки автобусі, переважно до імпортного (індійського чи китайського шасі, рідше японського) додається кузов, зварений на місці.

Які обсяги виробництва авто в Україні?

В Інституті досліджень авторинку повідомляють, що абсолютна більшість автомобілів, представлених на українському ринку, мають іноземне походження. Частка імпортованих у жовтні транспортних засобів досягла 98%, що становить 7 183 одиниці. Автомобілі вітчизняного виробництва займають лише 2% ринку – 138 одиниць.

Точні дані про виробництво залишаються внутрішньою інформацією заводів, оскільки невідомо, скільки транспортних засобів накопичено на складах. Доступними є лише показники перших реєстрацій (фактично, продажів) транспортних засобів, які позначені як вироблені в Україні, пояснює Новицький.

У 2025 році за 10 місяців вироблених в Україні легкових авто було зареєстровано 1 479 одиниці (-44,5% до аналогічного періоду 2024 року), а також 1 991 вантажівку (-13,4%) та 674 автобуси (+17,0%).

Фото: В Україні виробляють автобуси та спецтехніку для ДСНС та Сил оборони (Віталій Носач, РБК-Україна)

У жовтні кількість перших реєстрацій становить 138 легкових автомобілів українського виробництва. Найбільше серед них було зареєстровано кросоверів Skoda Karoq - 83 одиниці.

Які технології збірки авто застосовуються?

Остап Новицький пояснює, що 100% повного циклу власного виробництва (зі штампуванням, зварюванням та фарбуванням кузовів) у сегменті легкових авто зараз в Україні немає. Натомість, використовуються різні рівні локалізації, які підпадають під визначення "вироблено в Україні".

Великовузлова збірка – це основний метод для легкових авто. На заводі "Єврокар" Skoda Karoq збирають саме за цією схемою. На завод приходять готові, пофарбовані кузови та двигуни, шасі, елементи салону, які на місці з'єднуються в готовий автомобіль.

Дообладнання / переобладнання домінує у сегменті вантажних та спеціальних авто. Компанія імпортує базове шасі (раму з кабіною та мотором) і в Україні встановлює на нього спеціалізовану "надбудову": кузов-фургон, рефрижератор, самоскидний механізм чи кран. Після цього транспортний засіб отримує новий номер.

Виробництво кузова на імпортному шасі є типово для автобусів. За основу береться готове імпортне шасі (наприклад, TATA або Ashok Leyland) і на нього "одягається" зварений та обладнаний на українському заводі пасажирський кузов.

Які ринки збуту авто українського виробництва?

Для автомобілів вітчизняного виробництва переважно характерний локальний збут, зазначає Остап Новицький. Це обумовлено значною кількістю контрактних виробів на замовлення комунальних або державних установ, або специфікою тендерів на автобусні перевезення, де пріоритет може надаватися власникам автобусів, виготовлених в Україні.

Чи можливе відновлення українського виробництва авто?

Розмову про майбутнє українського автопрому варто починати з того, що єдиний автовиробник, попри всю державну підтримку, так і не зміг утримати позиції. "ЗАЗ, нав’язаний плановою економікою СРСР, пізніше реінкарнований в тепличних умовах під брендом Daewoo, так і не зміг, попри всі дотації та субсидії, вижити", - наголосив Новицький.

Експерт зазначає, що зараз у сегменті легковиків якісні і конкурентні вироби пропонує "Єврокар" (Skoda), при цьому продаючи в місяць в середньому 85 авто, при потужності заводу до 5000 авто на місяць. При такому попиті навряд чи інші подібні виробники матимуть бажання створювати тут власні підприємства.

Фото: В Україні реєструється лише близько 140 легкових авто власної збірки на місяць (Getty Images)

"До всього, кожному, хто спробує тут (в Україні - ред.) розпочати виробництво, додається ще один вагомий момент: китайський автопром, який впевнено захоплює всі світові ринки, пропонуючи все: від легкових електромобілів міського класу до важких будівельних самоскидів" - пише Новицький.

Зараз серед нових легкових авто на ринку приблизно чверть – китайські вироби. А якщо поглянути на перспективний сектор електромобілів, там made in China займають вже 75%, додає він.

Для рентабельного виробництва потрібно випускати мінімум 300-500 тисяч автомобілів на рік, тоді як внутрішній український ринок забезпечує попит лише на 100 тисяч, коментує Олег Назаренко, голова Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.

До 2008 року Україна виробляла близько 400 тисяч авто, більшість з яких експортувалася до країн СНД. "Проте, після втрати цих ринків і повної заборони доступу до європейського ринку через перехідні положення Угоди про асоціацію з ЄС, українські виробники опинилися без достатніх збутових можливостей", – розповідає РБК-Україна експерт.