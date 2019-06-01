Автопрогулка с сыночком: Осадчая трогательно обратилась к фанам в День защиты детей (фото)

Катя Осадчая показала в сети новое семейное фото
Катя Осадчая в Международный день защиты детей умилила сеть новым снимком со своим двухлетнем сыночком Иваном, который отправился с мамой на "автомобильную прогулку". Известная украинская телеведущая опубликовала фото на своей страничке в Instagram вместе с трогательным обращением ко всем родителям.
Отметим, что ранее ведущая передачи "Светская жизнь" радовала поклонников теплым семейным кадром вместе с Ваней, на котором предстала в белом платье в горошек и без капли макияжа на лице.
Нынешний снимок - не менее солнечный и нежный.
"Дети не знают, что существует один день в году, когда все отмечают защиту их прав. Дети - это круглосуточная любовь, уход и круглогодичная защита и опека", - написала Осадчая.
Фото: Катя Осадчая с сыном Иваном (instagram.com/kosadcha)
Также знаменитость подчеркнула, что "громкие слова" о том, что не бывает чужих детей, на самом деле - полностью правдивые.
"Они приходят в этот мир беззащитными и очень нуждаются в нас, взрослых. Давайте об этом помнить каждый день, пусть ежедневно будет день ребенка", - призвала Катя.
Фото: Катя Осадчая с сыном Иваном (instagram.com/kosadcha)
В комментариях к ее посту подписчики Осадчей восхищаются фото и высказывают солидарность с мнением относительно праздника.
Как сообщалось ранее, недавно 35-летняя Осадчая без макияжа восхитила цветущей внешностью.
Также мы писали о том, что в стильном наряде и с коляской Осадчая взволновала фанов фото из Одессы.
Напомним, ранее Катя Осадчая восхитила оригинальным образом в открытом топе. Телевеущая посетила вечеринку другого глянца - журнала ELLE.