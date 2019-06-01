Автопрогулка с сыночком: Осадчая трогательно обратилась к фанам в День защиты детей (фото)

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

Катя Осадчая показала в сети новое семейное фото

Катя Осадчая в Международный день защиты детей умилила сеть новым снимком со своим двухлетнем сыночком Иваном, который отправился с мамой на "автомобильную прогулку". Известная украинская телеведущая опубликовала фото на своей страничке в Instagram вместе с трогательным обращением ко всем родителям.

Отметим, что ранее ведущая передачи "Светская жизнь" радовала поклонников теплым семейным кадром вместе с Ваней, на котором предстала в белом платье в горошек и без капли макияжа на лице.

Нынешний снимок - не менее солнечный и нежный.

"Дети не знают, что существует один день в году, когда все отмечают защиту их прав. Дети - это круглосуточная любовь, уход и круглогодичная защита и опека", - написала Осадчая.

Фото: Катя Осадчая с сыном Иваном (instagram.com/kosadcha)

Также знаменитость подчеркнула, что "громкие слова" о том, что не бывает чужих детей, на самом деле - полностью правдивые.

"Они приходят в этот мир беззащитными и очень нуждаются в нас, взрослых. Давайте об этом помнить каждый день, пусть ежедневно будет день ребенка", - призвала Катя.

Фото: Катя Осадчая с сыном Иваном (instagram.com/kosadcha)

В комментариях к ее посту подписчики Осадчей восхищаются фото и высказывают солидарность с мнением относительно праздника.

С Днем защиты детей! Кто дороже всех на свете? Ну конечно наши дети! Зайки, солнышки, цветочки наши дочки и сыночки! Счастья нашим детям!

Всем детям умных, добрых, любящих родителей!

Катя, я благодарю Бога за вас! Вы ангел, несущий любовь!

Вот это правильно. Деток нужно любить всегда и вне зависимости от того, какой день!

Катя, вы без мейк-апа красивее и милее!

Просто прекрасно!

Маленький Горбунов!...

Как сообщалось ранее, недавно 35-летняя Осадчая без макияжа восхитила цветущей внешностью.

Также мы писали о том, что в стильном наряде и с коляской Осадчая взволновала фанов фото из Одессы.

Напомним, ранее Катя Осадчая восхитила оригинальным образом в открытом топе. Телевеущая посетила вечеринку другого глянца - журнала ELLE.