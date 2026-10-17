Автопродовження відстрочок стартувало: кому не потрібно подавати заяву

Підстави для продовження перевірятимуть за єдиними правилами на основі інформації з державних реєстрів. Дізнатися, чи оновили відстрочку та на який строк, можна буде в застосунку Резерв+.

Коли продовжать відстрочки від мобілізації

Автоматичне продовження триватиме до 30 жовтня. Процес відбуватиметься поступово, тому сповіщення надходитимуть користувачам у різний час.

У Міноборони пояснили, що повідомлення в Резерв+ отримають у будь-якому разі: як ті, кому відстрочку продовжили автоматично, так і ті, кому це не вдалося.

Якщо сповіщення ще не надійшло, не потрібно одразу подавати нову заяву. Варто дочекатися результату перевірки.

Кому доступне автопродовження

Автоматичне продовження передбачене для 22 категорій громадян. Водночас для цього має виконуватися головна умова: підстава для відстрочки залишається чинною, а дані державних реєстрів підтверджують право на неї.

Після успішного продовження потрібно оновити електронний військово-обліковий документ у Резерв+ і перевірити новий строк дії відстрочки.

Що робити, якщо відстрочку не продовжили

Якщо відстрочка не оновилася автоматично, це не обов'язково означає втрату права на неї. Причиною можуть бути відсутні або застарілі відомості в державних реєстрах.

У такому разі потрібно перевірити свої дані та за потреби оновити їх. Після цього можна повторно подати запит через Резерв+, якщо відповідна категорія доступна для оформлення онлайн.

Також можна звернутися з необхідними документами до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Чинна відстрочка залишається дійсною до завершення свого строку.