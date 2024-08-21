Автопілот у машині: чому більшість водіїв не довіряє технологіям

В більшості нових авто сьогодні можна знайти по кілька систем, які замінюють водія в певних ситуаціях. Але опитування показують, що більшість власників їх не використовує. Цікаво розібратись, чому так?
Про те, чому власники багато укомплектованих машин ігнорують зручні допоміжні системи, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці публікації були використані матеріали видань Autogeek, "Автоцентр" та Autobild.
Почати варто з того, що повноцінного, 100-відсоткового автопілота на серійних автомобілях сьогодні не пропонує жоден автовиробник. Навіть славнозвісна система Tesla Autopilot з максимальним пакетом Full Self-Driving (FSD) насправді (і офіційно також) не є автопілотом, бо не дає можливості машині їхати зовсім без участі водія. Але є деякі функції і конкретні маневри, які машина цілком спроможна виконувати самотужки.
Виробники навіть найбільш "просунутих" самокерованих систем на серійних авто офіційно позиціонують їх як електронних помічників водія. Називаючи людину головним у керуванні машиною і відповідальним за всі наслідки. Власне, це не заважає багатьом автомобілям (не тільки Tesla) самостійно виконувати такі маневри:
В цьому переліку є справді корисні функції, які додають зручності в управлінні машиною і підвищують безпеку руху. При тому дивно, що проведені в деяких країнах опитування свідчать: близько половини водіїв не користуються можливостями самокерування. У тому числі і такою найбільш зрозумілою і начеб то безпечною функцією, як автоматичне паркування.
На думку експертів автомобільного ринку і технічних фахівців, головна причина ігнорування допомоги з боку електронних асистентів – недовіра. Причому недовіра не тільки до конкретної системи і свого авто, а до надто радикальних удосконалень як таких.
Адже абсолютна більшість нинішніх користувачів таких машин починали свою водійську кар’єру за кермом звичайної автівки, часто – з механічною трансмісією. Тобто для них більш природньо розуміти, що вони контролюють усю без винятку поведінку автомобіля. І психологічно передати машині частину своїх водійських функцій таким власникам важко – потрібен певний ментальний злам.
Не додають рішучості в переданні управління і повідомлення про пригоди з самокерованими автомобілями, що час від часу з’являються з ЗМІ. Насправді більшість таких ДТП спричинені не помилками техніки, а людським фактором, але по-перше, не всі хибні кореспонденції потім спростовуються, а по-друге, "осадочок", як то кажуть, залишається.
Повна довіра до автомобільного автопілота обов’язково прийде. Коли він стане справжнім автопілотом, коли доведе свою надійність безаварійним пробігом протягом мільйонів кілометрів і коли покаже, що може "вирулювати" навіть з аварійних ситуацій. Прикладу шукати недалеко: в авіації автопілот теж приживався непросто, а сьогодні про можливості літаючих безпілотників ми дізнаємося з кожного випуску новин. Або, на жаль, просто подивившись у вікно.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про ТОП-5 резонансних аварій з електромобілями Tesla.