Автопилот в машине: почему большинство водителей не доверяют технологиям

В большинстве новых авто сегодня можно найти по несколько систем, заменяющих водителя в определенных ситуациях. Но опросы показывают, что большинство владельцев их не использует. Интересно разобраться, почему да?
О том, почему владельцы многие укомплектованные машины игнорируют удобные вспомогательные системы, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке публикации были использованы материалы изданий Autogeek, "Автоцентр" и Autobild.
Начать стоит с того, что полноценного, 100% автопилота на серийных автомобилях сегодня не предлагает ни один автопроизводитель. Даже славная система Tesla Autopilot с максимальным пакетом Full Self-Driving (FSD) на самом деле (и официально также) не является автопилотом, потому что не дает возможности машине ехать совсем без участия водителя. Но есть некоторые функции и конкретные маневры, которые машина вполне способна выполнять своими силами.
Производители даже самых "продвинутых" самоуправляемых систем на серийных автомобилях официально позиционируют их как электронных помощников водителя. Называя человека главным в управлении машиной и ответственным за все последствия. Собственно, это не мешает многим автомобилям (не только Tesla) самостоятельно выполнять следующие маневры:
В этом списке действительно полезные функции, которые придают удобства в управлении машиной и повышают безопасность движения. При этом удивительно, что проводимые в некоторых странах опросы свидетельствуют: около половины водителей не пользуются возможностями самоуправления. В том числе и такой наиболее понятной и вроде бы безопасной функцией, как автоматическая парковка.
По мнению экспертов автомобильного рынка и технических специалистов, главная причина игнорирования помощи со стороны электронных ассистентов – недоверие. Причем недоверие не только к конкретной системе и своему авто, но и к слишком радикальным усовершенствованиям как таковым.
Ведь абсолютное большинство нынешних пользователей таких машин начинали свою водительскую карьеру за рулем обычного автомобиля, часто – с механической трансмиссией. То есть для них более естественно понимать, что они контролируют все поведение автомобиля. И психологически передать машине часть своих водительских функций таким владельцам трудно – нужен определенный ментальный излом.
Не придают решимости в передаче управления и сообщения о приключениях с самоуправляемыми автомобилями, которые время от времени появляются из СМИ. На самом деле большинство таких ДТП вызвано не ошибками техники, а человеческим фактором, но во-первых, не все ошибочные корреспонденции потом опровергаются, а во-вторых, "осадок", как говорится, остается.
Полное доверие к автопилоту обязательно придет. Когда он станет настоящим автопилотом, когда докажет свою надежность безаварийным пробегом в течение миллионов километров и покажет, что может "выруливать" даже из аварийных ситуаций. Примеру искать недалеко: в авиации автопилот тоже приживался непросто, а сегодня о возможностях летающих беспилотников мы узнаем по каждому выпуску новостей. Или, к сожалению, просто посмотрев в окно.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало о ТОП-5 резонансных авариях с электромобилями Tesla.