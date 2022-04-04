UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Автомобильное сообщение Чернигова с Киевом восстановлено через Гончаровское

Чернигов (Фото: life.liga.net)
Автор: Константин Широкун

С 10 утра 4 апреля пешеходное и автомобильное сообщение Киева и Чернигова будет восстановлено через населенный центр Гончаровское. Ранее движение до столицы было затруднено через разрушенный мост на выезде из Чернигова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Север".

Оперативное командование "Север" сообщает, что новым маршрутом смогут воспользоваться местные жители, а также автомобили, перевозящие гуманитарные грузы. В связи с особенностями дорожного покрытия вес машин, которые могут проехать по новому маршруту, ограничен весом 5 тонн.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов