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Автомобільне сполучення Чернігова з Києвом відновлено через Гончарівське

Чернігів (Фото: life.liga.net)
Автор: Константин Широкун

З 10 ранку 4 квітня пішохідне та автомобільне сполучення Києва та Чернігова буде відновлено через населений центр Гончарівське. Раніше рух до столиці було ускладнено через зруйнований міст На виїзді з Чернігова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування"Північ".

Оперативне командування "Північ" повідомляє, що новим маршрутом зможуть скористатися місцеві жителі, а також автомобілі, що перевозять гуманітарні вантажі. У зв'язку з особливостями дорожнього покриття вага машин, які можуть проїхати по новому маршруту, обмежена вагою 5 тонн.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Чернігів