Автомобільний інвертор на 220 вольт: як вибрати кращий

Щоб користуватись в автомобілі звичайними побутовими приладами з живленням від 220-230 вольт, потрібен інвертор струму. Як придбати адекватну модель, розповідають журналісти РБК-Україна Авто.

Про те, як обрати працездатний і надійний перетворювач струму для авто, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Здавалося б, в наші дні придбати пристрій, який виробляє 220 вольт змінного струму з автомобільного 12-вольтного акумулятора, не становить проблеми. Після тривалих відключень світла такі інвертори продаються мало не на кожному кроці. Але не всі вони насправді придатні до використання.

Що таке інвертор

Інвертор – це пристрій, який дозволяє перетворювати електроенергію автомобільного стандарту 12 В у побутовий формат 220 – 230 В. Такі пристрої використовуються вже давно, особливо серед автотуристів, які хочуть підключати звичайні електроприлади в дорозі. Однак головна функція інвертора не лише в підвищенні напруги – він також має змінювати тип струму.

Автомобільний акумулятор забезпечує постійний струм, а побутові прилади працюють на змінному. Тож крім підняття напруги інвертор має зробити струм змінним, і важливо, щоб його синусоїда була певної форми. Інакше деякі пристрої можуть "не прийняти" таку електроенергію – тобто працюватимуть не на повну потужність, перегріваючись, або не запустяться зовсім.

Характеристики інвертора

Те, що інвертор здатен видавати 220 В, не означає, що до нього можна підключати будь-яку техніку без обмежень. Основні параметри – це потужність пристрою та можливості акумулятора. Крім того, при виборі гаджета слід звернути увагу на інші можливості.

Потужність. Інвертор має певний номінальний рівень потужності (те, що він може стабільно видавати) і піковий (короткочасний запас для запуску пристроїв із високим стартовим струмом, наприклад, електроінструментів). Обидва значення інвертора не повинні бути меншими за обидві потужності прилада-споживача, а краще мати запас порядку 15 %.

Інвертор має певний номінальний рівень потужності (те, що він може стабільно видавати) і піковий (короткочасний запас для запуску пристроїв із високим стартовим струмом, наприклад, електроінструментів). Обидва значення інвертора не повинні бути меншими за обидві потужності прилада-споживача, а краще мати запас порядку 15 %. Автоматичне вимкнення при перевантаженні . Якщо до інвертора підключено занадто потужний пристрій, він сам вимкнеться, щоб запобігти пошкодженню схем.

. Якщо до інвертора підключено занадто потужний пристрій, він сам вимкнеться, щоб запобігти пошкодженню схем. Захист від неправильного підключення. У разі переплутування полярності дротів на акумуляторі ("плюс" і "мінус"), більшість сучасних моделей мають систему автоматичного вимкнення.

У разі переплутування полярності дротів на акумуляторі ("плюс" і "мінус"), більшість сучасних моделей мають систему автоматичного вимкнення. Система охолодження. Для стабільної роботи інвертор оснащений вентиляторами, які запобігають перегріву. Також варто враховувати, що сам пристрій споживає частину енергії акумулятора, оскільки при перетворенні струму є втрати.

Що треба знати при виборі інвертора

При покупці інвертора важливо враховувати кілька ключових параметрів, щоб пристрій працював ефективно та без проблем.

Реальна потужність. Багато які з бюджетних моделей мають у паспорті завищені характеристики, тому якщо ваша техніка споживає майже всю заявлену потужність, краще вибрати інвертор із запасом, щоб уникнути перевантаження.

Багато які з бюджетних моделей мають у паспорті завищені характеристики, тому якщо ваша техніка споживає майже всю заявлену потужність, краще вибрати інвертор із запасом, щоб уникнути перевантаження. Форма синусоїди – струм може мати правильну або модифіковану синусоїду. Модифікована – це більш спрощений варіант, що може не підійти для пристроїв з електродвигунами (компресори, насоси), трансформаторами та складною електронікою. А от лампи, нагрівальні елементи та техніка з імпульсними блоками живлення (наприклад, ноутбуки й телевізори) з модифікованою синусоїдою працюють без проблем.

– струм може мати правильну або модифіковану синусоїду. Модифікована – це більш спрощений варіант, що може не підійти для пристроїв з електродвигунами (компресори, насоси), трансформаторами та складною електронікою. А от лампи, нагрівальні елементи та техніка з імпульсними блоками живлення (наприклад, ноутбуки й телевізори) з модифікованою синусоїдою працюють без проблем. Захист від перевантаження та неправильного підключення – якщо потужність підключеного пристрою перевищує можливості інвертора, важливо, щоб була функція автоматичного вимкнення. Це особливо актуально для електроінструментів із великим стартовим струмом. Також захист від переполюсовки не дозволяє пристрою вийти з ладу при випадковому неправильному підключенні до акумулятора.

– якщо потужність підключеного пристрою перевищує можливості інвертора, важливо, щоб була функція автоматичного вимкнення. Це особливо актуально для електроінструментів із великим стартовим струмом. Також захист від переполюсовки не дозволяє пристрою вийти з ладу при випадковому неправильному підключенні до акумулятора. Потужність USB-порту – багато інверторів мають USB-вихід, але часто його сила струму обмежена 1 ампером, що недостатньо для сучасних смартфонів. Якщо плануєте заряджати мобільні пристрої, варто звернути увагу на цей параметр.

Коротко

Насправді дві найбільших проблеми при покупці інвертора для автомобіля (чи автомобільного акумулятора) – чесність заявленої потужності і надійність. По-справжньому надійний і довговічний прилад має чималу собівартість, тому недобросовісні виробники економлять на елементній базі. Вони використовують не тільки низькоякісні компоненти, а й електронні деталі з невідповідними параметрами – зокрема, розрахованими на невеликий струм.

Тому перш за все, не шукайте собі інвертор серед дешевих моделей, а по-друге, спробуйте заручитись інформаційною підтримкою людини, яка знає ці прилади зсередини – наприклад, майстра з ремонтної майстерні чи інженера з сервісного центра однієї з авторитетних марок – такі на ринку в Україні присутні.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та "Autobild Україна".