Автомобільна та оборонна компанії Франції вироблятимуть дрони в Україні

"Ми розпочнемо абсолютно безпрецедентне партнерство, де велика компанія-виробник французьких автомобілів – я не називаю імені, бо це має оголосити вона сама – об'єднається з французьким оборонним заводом, щоб оснастити виробничі лінії в Україні для спроможності виробляти дрони", - сказав міністр.

Він не уточнив, який саме тип дронів будуть виготовляти ці компанії, але додав, що їх отримає і французька армія, щоб "постійно мати підготовку, яка відповідає реаліям". Крім того, українські військові зі свого боку нададуть французам свій досвіт використання дронів у війні.

За словами Лекорню, на виробничих лініях в Україні працюватимуть українці, адже вони "кращі за французів у здатності розробляти дрони, а головне – у формуванні доктрини, яка їх супроводжує".