Автомобилисты анонсировали акцию протеста из-за возможного поднятия акциза на сжиженный газ

Автомобилисты готовы выйти на акцию протеста, чтобы не допустить повышения акциза на сжиженный газ и введения пошлины на дизтопливо.

Об этом заявил председатель организации "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич, передает РБК-Украина.

"Мы категорически против акциза, мы уже выступали и остановили два года назад такую инициативу правительства", - заявил Ярошевич.

По его мнению, это решение принимается исключительно в интересах олигарха Игоря Коломойского, в то же время малые предприниматели и обычные автомобилисты от него существенно пострадают.

"Это просто в первую очередь смертельно для аграриев, смертельно для людей, которые занимаются малым и средним бизнесом, где они за свой счет заправляют автомобили, выполняют какие-то функции, которые развивают их бизнес. Соответственно я вижу это преступным сговором, который может привести к поднятию цены", - сказал Ярошевич.

Напомним, ранее сообщалось, что Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономики сняла с повестки дня рассмотрение вопроса о дополнительных акцизы и квоты на сжиженный газ и дизельное топливо. В министерстве отметили, что решение нуждается в доработке и будет включено в повестку дня следующего заседания комиссии.

В свою очередь президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев подчеркнул, что введение пошлины на импортное дизтопливо приведет к росту цен на него и негативно отразится на аграриях, которые являются ключевым его потребителем.