Автомобілі, які менше схильні до перекидання: на що звертати увагу при виборі

Перекидання автомобіля небезпечне не тільки саме по собі, а й наслідками, які може потягнути за собою. Адже коли колеса машини втрачають контакт з дорогою, вона стає некерованою і рухається, ковзаючи на гладкому металевому борту чи даху у невизначеному напрямку. У тому числі маршрут такого "боліда" може привести його на зустрічну смугу чи, скажімо, тротуар. Тому так важливо, щоб навіть при екстремальних маневрах машина залишилася на чотирьох колесах – а значить, зберігала керованість.

Чому авто перекидаються

Фахівці з активної безпеки розділяють перекидання машини на два види: статичне і динамічне. Обидва беруться до уваги автовиробником, коли машина проектується і тестується під час сертифікації на предмет безпеки.

Статичне перекидання. Момент, коли машина перекидається набік, опинившись на крутому косогорі одним з бортів униз. Опір такому перекиданню визначається шириною колії машини і висотою її центра ваги. А центр ваги в свою чергу залежить від типу автомобіля (легковий, спортивний, кросовер, позашляховик), кліренсу, діаметра коліс і навантаження машини в момент пригоди. Як можна зрозуміти, цей вид стійкості/нестійкості для пересічного користувача суттєвого значення не має, адже на косогори критичної крутизни ми потрапляємо, м’яко кажучи, не часто.

Динамічне перекидання. Найбільшу небезпеку для водія і пасажирів становить інший вид перекидання – динамічне, яке трапляється під час руху. Наприклад, це буває внаслідок невдалого маневрування, в результаті ДТП, коли рух машини стає неконтрольованим. Таке перекидання залежить від стороннього впливу (удару іншої машини), від швидкості руху, колісної бази авто, налаштувань підвіски, типу і електронних систем безпеки і навіть зчіпних якостей шин.

Коли і чому машина перекидається

Отже, одна з найтиповіших ситуацій, коли автомобіль ризикує перекинутися на бік – так званий лосиний тест, коли водій намагається об’їхати несподівану перешкоду на великій швидкості. Часто буває достатньо цілком скромних 50 – 60 км/год, щоб покласти машину на бік.

На щастя, в більшості випадків перекинути так легкову машину на рівній гладкій дорозі дуже важко – при різкому маневрі легковик не перекинеться, а заковзає шинами юзом та почне розвертатись. Тобто станеться занос, річ сама по собі теж небажана. Інша справа, коли під час руху в заносі боком машина наштовхнеться колесом (колесами) на якусь перешкоду типу бордюра чи вибоїни – тоді і низьке спорткупе спробує лягти на бік.

Але бордюри і вибоїни не потрібні, коли йдеться про такі високі автомобілі, як позашляховики, пікапи, великі кросовери та мінівени. Їх можна випадково перекинути невдалим маневром на швидкості. Центр ваги у них вище, ніж у легкових машин (плюс 100 – 200 мм) – при тому що це найважливіший чинник, що впливає на перекидання. На щастя, мало хто з водіїв може обертати кермо настільки швидко, щоб маневр повороту чи об’їзду перешкоди став небезпечним.

Тут доречно зазначити, що вправний водій, вчасно помітивши, що його авто під час маневру стає на два колеса, може виправити ситуацію. Треба зробити короткий напівоберт кермом у зворотній бік і повернути в такий спосіб машину знову на чотири колеса.

У випадку ДТП

Ще типова ситуація перекидання автомобіля на ходу – внаслідок ДТП, наприклад, лобового зіткнення "з перекриттям". Машина, в якої достатньо високий центр мас, може після удару, відштовхнувшись від перешкоди, впасти набік і в такому вигляді продовжити рух вперед, прослизаючи по асфальту.

Такий результат пояснюється пружністю силових елементів передньої частини кузова – це потрібно для поглинання енергії удару і збереження життя людей в салоні.

Також нерідко автомобіль, який рухається достатньо швидко, перекидається після удару іншої машини в борт. Причому необов’язково удар має бути потужним, іноді достатньо дотичного зіткнення при попутному русі.

Коротко

Так, перекидання автомобіля – річ дуже неприємна. Але за великим рахунком, сама по собі це далеко не найгірша з еволюцій, яку може виконати некерована машина під час ДТП. Тим більше що, на відміну, наприклад, від бокового зіткнення, під час перекидання у людей в авто є всі шанси вцілити. Адже при перевертаннях кузова залишаються максимально ефективними ремені безпеки і подушки. Головне – цими ременями користуватись щоразу, коли ви сідаєте в автомобіль.

При підготовці статті були використані матеріали AutoBild, Volvo та Euro NCAP.