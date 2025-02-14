Автомобили, которые меньше подвержены опрокидыванию: на что обращать внимание при выборе

Опрокидывание автомобиля опасно не только само по себе, но и последствиями, которые может повлечь за собой. Ведь когда колеса машины теряют контакт с дорогой, она становится неуправляемой и движется, скользя на гладком металлическом борту или крыше в неопределенном направлении. В том числе маршрут такого "болида" может привести его на встречную полосу или, скажем, тротуар. Поэтому так важно, чтобы даже при экстремальных маневрах машина осталась на четырех колесах - а значит, сохраняла управляемость.

Почему авто переворачиваются

Специалисты по активной безопасности разделяют опрокидывание машины на два вида: статическое и динамическое. Оба принимаются во внимание автопроизводителем, когда машина проектируется и тестируется во время сертификации на предмет безопасности.

Статическое опрокидывание. Момент, когда машина опрокидывается набок, оказавшись на крутом косогоре одним из бортов вниз. Сопротивление такому опрокидыванию определяется шириной колеи машины и высотой ее центра тяжести. А центр тяжести в свою очередь зависит от типа автомобиля (легковой, спортивный, кроссовер, внедорожник), клиренса, диаметра колес и нагрузки машины в момент происшествия. Как можно понять, этот вид устойчивости/неустойчивости для рядового пользователя существенного значения не имеет, ведь на косогоры критической крутизны мы попадаем, мягко говоря, не часто.

Динамическое опрокидывание. Наибольшую опасность для водителя и пассажиров представляет другой вид опрокидывания - динамическое, которое случается во время движения. Например, это бывает вследствие неудачного маневрирования, в результате ДТП, когда движение машины становится неконтролируемым. Такое опрокидывание зависит от постороннего воздействия (удара другой машины), от скорости движения, колесной базы авто, настроек подвески, типа и электронных систем безопасности и даже сцепных качеств шин.

Когда и почему машина переворачивается

Итак, одна из самых типичных ситуаций, когда автомобиль рискует перевернуться на бок - так называемый лосиный тест, когда водитель пытается объехать неожиданное препятствие на большой скорости. Часто бывает достаточно вполне скромных 50 - 60 км/ч, чтобы положить машину на бок.

К счастью, в большинстве случаев перевернуть так легковую машину на ровной гладкой дороге очень трудно - при резком маневре легковушка не перевернется, а заскользит шинами юзом и начнет разворачиваться. То есть произойдет занос, вещь сама по себе тоже нежелательная. Другое дело, когда при движении в заносе боком машина наткнется колесом (колесами) на какое-то препятствие типа бордюра или выбоины - тогда и низкое спорткупе попытается лечь на бок.

Но бордюры и ухабы не нужны, когда речь идет о таких высоких автомобилях, как внедорожники, пикапы, большие кроссоверы и минивэны. Их можно случайно опрокинуть неудачным маневром на скорости. Центр тяжести у них выше, чем у легковых машин (плюс 100 - 200 мм) - при том что это важнейший фактор, влияющий на опрокидывание. К счастью, мало кто из водителей может вращать руль настолько быстро, чтобы маневр поворота или объезда препятствия стал опасным.

Здесь уместно отметить, что умелый водитель, вовремя заметив, что его авто во время маневра становится на два колеса, может исправить ситуацию. Надо сделать короткий полуоборот рулем в обратную сторону и вернуть таким образом машину снова на четыре колеса.

В случае ДТП

Еще типичная ситуация опрокидывания автомобиля на ходу - в результате ДТП, например, лобового столкновения "с перекрытием". Машина, у которой достаточно высокий центр масс, может после удара, оттолкнувшись от препятствия, упасть набок и в таком виде продолжить движение вперед, проскальзывая по асфальту.

Такой результат объясняется упругостью силовых элементов передней части кузова - это нужно для поглощения энергии удара и сохранения жизни людей в салоне.

Также нередко автомобиль, который движется достаточно быстро, опрокидывается после удара другой машины в борт. Причем необязательно удар должен быть мощным, иногда достаточно касательного столкновения при попутном движении.

Вкратце

Да, опрокидывание автомобиля - вещь очень неприятная. Но по большому счету, сама по себе это далеко не самая худшая из эволюций, которую может выполнить неуправляемая машина во время ДТП. Тем более что, в отличие, например, от бокового столкновения, при опрокидывании у людей в авто есть все шансы уцелеть. Ведь при переворачиваниях кузова остаются максимально эффективными ремни безопасности и подушки. Главное - этими ремнями пользоваться каждый раз, когда вы садитесь в автомобиль.

При подготовке статьи были использованы материалы AutoBild, Volvo и Euro NCAP.