Автомобіль в морози: як уберегти машину

Коли зима таки бере своє і стовпчик термометра переходить нульову позначку, автомобіль може здивувати власника цілим набором сюрпризів. Автожурналісти rbc.ua розповідають, що треба робити, щоб настання морозів найменше вплинуло на ваше автомобільне життя.

Потрапити в салон

Чи то крига від нічного туману, чи то мокрі від учорашнього дощу ущільнювачі дверей – неважливо, хто винен, але може бути так, що двері примерзають до кузова – відкрити їх можна тільки "з м'ясом". Не прикладайте надмірних зусиль і не відкривайте двері разом з відламаною ручкою – краще спробуйте потрапити в машину через інші двері, бо часто мороз тримає їх з різною силою. А щоб такого сюрпризу не сталося, завчасно змастіть гумові ущільнювачі дверей і багажника спеціальним препаратом чи просто милом. Крім дверей, примерзнути можуть і щітки склоочищувачів.

В жодному разі не намагайтесь відірвати їх силоміць, використовуйте рідину-розморожувач і почекайте, поки щітки не відтануть самі після прогріву лобового скла опалювачем. І дуже важливо не увімкнути випадково склоочисники у примерзлому стані, бо так може через перегрів постраждати електромоторчик приводу.

Запуск двигуна

Щоб на холоді в двигуні не активізувались якісь його застарілі проблеми, при холодному старті морозним ранком треба дотримуватись певного порідку дій.

Перед увімкнення запалювання перевірте, щоб усі кнопки на торпедо були у стані "вимкнено". Це збереже в акумуляторі додаткову енергію для старту;

На машині з "автоматом" селектор може стояти в P або N; на "механіці" важіль поставте в нейтраль, а головне – натисніть зчеплення і тримайте педаль при кожній спробі запуску мотора;

Коли увімкнете запалювання, не вмикати одразу стартер, витримайте кілька секунд, щоб паливний насос створив потрібний тиск;

Вмикайте стартер на 3 – 5 секунд, але якщо двигун стартує неупевнено, чхає, не вимикайте стартер відразу;

Наступну спробу запуску робіть через 5 – 10 секунд, щоб батарея відновила заряд після відбору потужності.

Прозорі вікна

В морозі дні часто вікна машини вкриваються інієм або льодом, причому – як ззовні, так і зсередини. Ніколи не рушайте в дорогу, поки лобове скло і бокові передні вікна не будуть відчищені чи не відтануть від опалювача. Лобове скло краще не шкребти скребком, бо він майже напевне залишить мікроподряпини, які дуже заважатимуть вам уночі. Краще дочекатись, поки штатний опалювач нагріє скло і лід почне пливти на тонкому шарі води. Можна залучити такого ефективного помічника як рідину-розморожувач.

Прогріти двигун і трансмісію

Якщо дорога хоч трохи слизька, не поспішайте вирушати на ваш маршрут з непрогрітим мотором – адже він зазвичай працює на високих обертах, чим підвищується ризик забуксувати або потрапити в занос ведучої осі. При тому до робочої температури 90 – 109 градусів прогрівати машину на місці теж не варто; тим більше, що багато сучасних моделей повноцінно прогріваються тільки під час руху.

Деякі автоматичні коробки передач теж бажано прогрівати. Класичну гідромеханічну АКП слід перевести в режим D або R і постояти так близько хвилини при натиснутій педалі гальм. В такий саме спосіб прогрівають безступінчастий варіатор CVT, який має в конструкції гідротрансформатор (а більшість нинішніх CVT таки мають). Більш прості варіатори треба прогрівати на ходу, перші кілька кілометрів уникаючи навантажень на нього.

Мити чи не мити

За морозної погоди, особливо якщо мінус нижчий за –10 –15 градусів С, краще утриматись від водних процедур і дочекатись більш сприятливих температур. Адже навіть розвиток корозії, якої ми так боїмося через дорожню сіль на кузові, за температури нижче мінус 8 – 10 С зупиняється. Ну а якщо їздити на брудній машині вам не дозволяють принципи, обирайте мийку з відповідальним персоналом, де після миття машину ретельно висушать і видують вологу з кожної шпаринки стисненим повітрям високого тиску.

Якщо коротко

Так, попри безсумнівну всепогодність наших машин експлуатація в морози – особливий статус, який багато що змінює у поведінці самого авто і пов’язаних з поїздками процесах. Тому дуже не радимо ігнорувати "нульовий перехід" термометра і залишати все як є: проблем, які ви через такий ігнор отримаєте, буде набагато більше, ніж деякі клопоти з корекції своєї поведінки і підготовки машини до морозів.