Автомобиль в морозы: как уберечь машину: как уберечь машину

Когда зима таки берет свое и столбик термометра переходит нулевую отметку, автомобиль может удивить владельца целым набором сюрпризов. Автожурналисты rbc.ua рассказывают, что нужно делать, чтобы наступление морозов меньше всего повлияло на вашу автомобильную жизнь.

Попасть в салон

То ли лед от ночного тумана, то ли мокрые от вчерашнего дождя уплотнители дверей - неважно, кто виноват, но может быть так, что двери примерзают к кузову - открыть их можно только "с мясом". Не прикладывайте чрезмерных усилий и не открывайте дверь вместе с отломанной ручкой - лучше попробуйте попасть в машину через другую дверь, потому что часто мороз держит их с разной силой. А чтобы такого сюрприза не случилось, заблаговременно смажьте резиновые уплотнители дверей и багажника специальным препаратом или просто мылом. Кроме дверей, примерзнуть могут и щетки стеклоочистителей.

Ни в коем случае не пытайтесь оторвать их силой, используйте жидкость-размораживатель и подождите, пока щетки не оттают сами после прогрева лобового стекла отопителем. И очень важно не включить случайно стеклоочистители в примерзшем состоянии, потому что так может из-за перегрева пострадать электромоторчик привода.

Запуск двигателя

Чтобы на холоде в двигателе не активизировались какие-то его застарелые проблемы, при холодном старте морозным утром надо придерживаться определенного порядка действий.

Перед включением зажигания проверьте, чтобы все кнопки на торпедо были в состоянии "выключено". Это сохранит в аккумуляторе дополнительную энергию для старта;

На машине с "автоматом" селектор может стоять в P или N; на "механике" рычаг поставьте в нейтраль, а главное - нажмите сцепление и держите педаль при каждой попытке запуска мотора;

Когда включите зажигание, не включайте сразу стартер, выдержите несколько секунд, чтобы топливный насос создал нужное давление;

Включайте стартер на 3 - 5 секунд, но если двигатель стартует неуверенно, чихает, не выключайте стартер сразу;

Следующую попытку запуска делайте через 5 - 10 секунд, чтобы батарея восстановила заряд после отбора мощности.

Прозрачные окна

В морозные дни часто окна машины покрываются инеем или льдом, причем - как снаружи, так и изнутри. Никогда не отправляйтесь в дорогу, пока лобовое стекло и боковые передние окна не будут отчищены или не оттают от отопителя. Лобовое стекло лучше не скрести скребком, потому что он почти наверняка оставит микроцарапины, которые будут очень мешать вам ночью. Лучше дождаться, пока штатный отопитель нагреет стекло и лед начнет плыть на тонком слое воды. Можно привлечь такого эффективного помощника как жидкость-размораживатель.

Прогреть двигатель и трансмиссию

Если дорога хоть немного скользкая, не спешите отправляться на ваш маршрут с непрогретым мотором - ведь он обычно работает на высоких оборотах, чем повышается риск забуксовать или попасть в занос ведущей оси. При том до рабочей температуры 90 - 109 градусов прогревать машину на месте тоже не стоит; тем более, что многие современные модели полноценно прогреваются только во время движения.

Некоторые автоматические коробки передач тоже желательно прогревать. Классическую гидромеханическую АКП следует перевести в режим D или R и постоять так около минуты при нажатой педали тормоза. Таким же образом прогревают бесступенчатый вариатор CVT, который имеет в конструкции гидротрансформатор (а большинство нынешних CVT таки имеют). Более простые вариаторы надо прогревать на ходу, первые несколько километров избегая нагрузок на него.

Мыть или не мыть

При морозной погоде, особенно если минус ниже -10 -15 градусов С, лучше воздержаться от водных процедур и дождаться более благоприятных температур. Ведь даже развитие коррозии, которой мы так боимся из-за дорожной соли на кузове, при температуре ниже минус 8 - 10 С останавливается. Ну а если ездить на грязной машине вам не позволяют принципы, выбирайте мойку с ответственным персоналом, где после мойки машину тщательно высушат и выдуют влагу из каждой щелочки сжатым воздухом высокого давления.

Если коротко

Да, несмотря на несомненную всепогодность наших машин эксплуатация в морозы - особый статус, который многое меняет в поведении самого авто и связанных с поездками процессах. Поэтому очень не советуем игнорировать "нулевой переход" термометра и оставлять все как есть: проблем, которые вы из-за такого игнора получите, будет гораздо больше, чем некоторые хлопоты по коррекции своего поведения и подготовки машины к морозам.