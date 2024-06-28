Автомобіль, який Путін подарував Кіму, має південнокорейські запчастини, - Reuters

Під час візиту до Пхеньяна Путін подарував Кім Чен Ину лімузин Aurus російського виробництва. Проте, згідно з митними записами, автомобіль частково містить запчастини, виготовлені у Південній Кореї, яку Кім називає головним ворогом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters .

Журналісти зазначають, що розкішний седан, представлений у 2018 році, мав уособлювати внутрішню могутність Росії та зниження залежності від імпортних технологій та товарів.

Проте митні записи показують, що компанія, яка виробляє автомобіль, використовує імпортні деталі на мільйони доларів, багато з яких надходять до Росії з країни, яку Кім назвав "головним ворогом" своєї країни – Південної Кореї.

"Імпорт вказує на постійну залежність Росії від західних технологій, оскільки вона намагається протистояти спробам Заходу відрізати її від глобальних ланцюгів поставок як покарання за вторгнення в Україну", - йдеться у повідомленні.

За даними журналістів, у період з 2018 до 2023 року Росія імпортувала обладнання та комплектуючі для автомобілів та мотоциклів "Аурус" на суму не менше 34 млн доларів.

Імпорт включав деталі кузова, датчики, програмовані контролери, перемикачі, зварювальне обладнання та інші компоненти на загальну суму майже $15,5 млн, імпортовані з Південної Кореї. Також деталі імпортували із Китаю, Індії, Туреччини, Італії та інших країн Європейського союзу.

Закордонні поставки для Aurus продовжились і після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, з лютого 2022 року компанія імпортувала товари на суму майже 16 млн доларів, у тому числі вироблених у Південній Кореї, на суму 5 млн доларів.

Агентству Reuters не вдалося точно визначити, які саме імпортні іноземні деталі опинилися в автомобілі, подарованому Кіму, і чи не порушував імпорт санкцій. Журналісти зазначають, що Aurus LLS потрапила під санкції США у лютому 2024 року.