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Автомобиль, который Путин подарил Киму, имеет южнокорейские запчасти, - Reuters

Пятница 28 июня 2024 23:54
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Автомобиль, который Путин подарил Киму, имеет южнокорейские запчасти, - Reuters
Автор: Эдуард Ткач

Во время визита в Пхеньян Путин подарил Ким Чен Ыну лимузин Aurus российского производства. Однако, согласно таможенным записям, автомобиль частично содержит запчасти, изготовленные в Южной Корее, которую Ким называет главным врагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агенство Reuters.

Журналисты отмечают, что роскошный седан, представленный в 2018 году, должен был олицетворять внутреннее могущество России и снижение зависимости от импортных технологий и товаров.

Однако таможенные записи показывают, что компания, которая производит автомобиль, использует импортные детали на миллионы долларов, многие из которых поступают в Россию из страны, которую Ким назвал "главным врагом" своей страны - Южной Кореи.

"Импорт указывает на постоянную зависимость России от западных технологий, поскольку она пытается противостоять попыткам Запада отрезать ее от глобальных цепей поставок в качестве наказания за вторжение в Украину", - говорится в сообщении.

По данным журналистов, в период с 2018 до 2023 года Россия импортировала оборудование и комплектующие для автомобилей и мотоциклов"Аурус" на сумму не менее 34 млн долларов.

Импорт включал детали кузова, датчики, программируемые контроллеры, переключатели, сварочное оборудование и другие компоненты на общую сумму почти $15,5 млн, импортированные из Южной Кореи. Также детали импортировали из Китая, Индии, Турции, Италии и других стран Европейского союза.

Зарубежные поставки для Aurus продолжились и после полномасштабного вторжения России в Украину. Так, с февраля 2022 года компания импортировала товары на сумму почти 16 млн долларов, в том числе произведенных в Южной Корее, на сумму 5 млн долларов.

Агентству Reuters не удалось точно определить, какие именно импортные иностранные детали оказались в автомобиле, подаренному Киму, и не нарушал ли импорт санкций. Журналисты отмечают, что Aurus LLS попала под санкции США в феврале 2024 года.

Напомним, что ЕС ввел санкции против одной из самых крупных транспортных компаний России - "Трансконтейнер".

Ранее РБК-Украина сообщало, что с начала полномасштабной войны в Украине ЕС ввел 14 пакетов санкций против России. В последний попали российские пропагандисты, актеры, певцы и другие персоны.

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