Автомобіль чи мотоцикл: як вибрати транспорт для літа

Не поспішайте з обуренням перегортати сторінку – мотоцикл в деяких випадках таки справді може бути краще за автомобіль. Хоча багато що залежить від типу поїздок і вашого внутрішнього настрою.
Про те, що краще для літа, машина чи мотоцикл, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації Motorrad, Autobild, та Autocentre.
Вибір між автомобілем і мотоциклом – не абстрактні міркування, адже наші журналісти знають цілу когорту реальних людей, які влітку свідомо пересідають з машини на байк. Щоправда, при цьому йдеться не про суперпотужний спортбайк з напівлежачою посадкою, а про мотоцикли більш комфортних для користування класів. Хоча принципові відмінності між авто і мото одні й ті самі.
Строго кажучи, ставити питання однозначно "що краще" не можна – кожен з видів транспорту хороший для своїх умов. Отже, з точки зору бувалого автомобіліста мотоцикл може мати такі переваги:
Крім загальновідомих недоліків типу "Несолідно!" і "А якщо дощ?" у мотоцикла є кілька неявних мінусів. Їх обов’язково треба взяти до уваги.
Досвідчені байкери наголошують на одному важливому моменті: не плутайте недільні променади на двоколісному транспорті з щоденними поїздками у справах. Якщо ваш мотоциклетний досвід не великий, не варто відразу сприймати мотоцикл як повсякденну заміну машині. Почати треба з простих маршрутів, які не вимагають особливих байкерських навичок, і тільки коли з’явиться досвід реакції на складні ситуації і впевненість за кермом, можна перетворювати мотоцикл на щоденний транспорт.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про українські мотоцикли, про які ви ніколи не чули.