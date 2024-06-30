Автомобиль или мотоцикл: как выбрать транспорт для лета

Не спешите с возмущением листать страницу – мотоцикл в некоторых случаях действительно может быть лучше автомобиля. Хотя многое зависит от типа поездок и вашего внутреннего настроения.
О том, что лучше для лета, машина или мотоцикл, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации Motorrad, Autobild и Autocentre.
Выбор между автомобилем и мотоциклом – не абстрактные соображения, ведь наши журналисты знают целую когорту реальных людей, которые летом сознательно пересаживаются с машины на байк. Правда, при этом речь идет не о супермощном спортбайке с полулежащей посадкой, а о мотоциклах более комфортных для пользования классов. Хотя принципиальные отличия между авто и мото одни и те же.
Строго говоря, задавать вопросы однозначно "что лучше" нельзя – каждый из видов транспорта хорош для своих условий. Итак, с точки зрения бывалого автомобилиста мотоцикл может иметь следующие преимущества:
Кроме общеизвестных недостатков типа "Несолидно!" и "А если дождь?" у мотоцикла есть несколько неявных минусов. Их обязательно нужно принять во внимание.
Опытные байкеры отмечают один важный момент: не путайте воскресные променады на двухколесном транспорте с ежедневными поездками по делам. Если ваш мотоциклетный опыт не велик, не стоит сразу воспринимать мотоцикл как повседневную замену машине. Начать надо с простых маршрутов, не требующих особых байкерских навыков, и только когда появится опыт реакции на сложные ситуации и уверенность за рулем, можно превращать мотоцикл в ежедневный транспорт.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало об украинских мотоциклах, о которых вы никогда не слышали.