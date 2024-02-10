З "автоматом" та містким багажником: ТОП-5 стильних кросоверів до 25 тисяч доларів

В наш час не варто когось агітувати за автомобіль у форматі кросовера – переваги та недоліки техніки найпопулярнішого сегменту давно відомі усім потенційним власникам. Але ми коротко охарактеризуємо п’ять конкретних моделей, які можуть привернути увагу покупця, який має бюджет покупки 25 тисяч доларів.

Визначена нами сума – далеко не мінімум для кросовера взагалі, але її можна вважати стартовою для споживача з підвищеними вимогами. Проте, в будь-якому випадку з такими грошима можна придбати якісне авто шанованого бренду з достатньо високим рівнем оснащення.

Skoda Kamiq, від 899 320 грн

Добротна машина німецької якості і в цілому з високим як для України реноме. В ній все зручно, зрозуміло і традиційно для “Шкоди” – практично; рівень безпеки – на п’ять зірок. Певний мінус – відсутність в офіційній моторній лінійці класичних атмосферних повнолітражних двигунів. На жаль, і в більшості однокласників з цим не краще. Але стосовно нової машини ця проблема не принципова, адже топовий для України 1.5 TSI перетворює кросовер буквально на гарячий хетч. На жаль, реальним мінусом для декого буде відсутність можливості обрати дизельний двигун. Проте, як на нас, для даної моделі це невелика втрата, та й в конкурентів картина подібна. Трансмісії доступні лише автоматичні, одна й та сама преселективна коробка-робот DSG на 7 ступенів.

Changan CS35 Plus, від 889 000 грн

Дуже виразний і більший за габаритами (4,33 м, тобто +8 см відносно Kamiq) автомобіль, сучасний на вигляд і за характеристиками. Він так само має турбодвигун, але 150 к.с. пропонує вже в стандарті (бензин 1,4 л). трансмісія теж виключно автоматична, і що характерно, теж преселективна роботизована з двома зчепленнями в оливній ванні. Автомобіль має розвинену бортову електроніку, зокрема, набір сучасних систем безпеки і допомоги водію.

Renault Captur, від 821 400 грн

Компактний французький кросовер (4,227 м) створювали в першу чергу для міста. Як і в "китайця", двигун безальтернативний, це 1,3-літровий наддувний агрегат безпосереднього впорскування бензину – але з двома варіантами потужності (130 – 155 к.с.). Трансмісія виключно автоматична, це знов-таки 7-ступеневий робот з двома зчепленнями під фірмовою назвою EDC. Попри аж ніяк не "вантажне" призначення модель має кілька особливих рішень у плані трансформації салону, в пергу чергу – у зоні багажника. А ще Captur може похвалитись заводським фарбуванням у два кольори, що надає кросоверу стильного вигляду.

MG One, від 967 827 грн

Найбільш європейська з усіх китайських марок (хоча, даруйте, саме марка і є європейською) пропонує цілу гаму кросоверів, серед яких One – найбільший (найбільший він і в нашій добірці – 4,581 м). Машина щедро укомплектована сучасними системами комфорту і безпеки, у тому числі елементами "автопілоту". Цей MG має 167-сильний турбодвигун об’ємом 1,5 л з гідною тягою (275 Нм), завдяки чому масивна машина розганяється легко і невимушено (8,8 с до 100 км/год). Спритніші за One у нашій компанії тільки малюки Kamiq та Captur у топових комплектаціях. Трансмісія – безступеневий варіатор CVT, який на ходу поєднує плавність прискорень і уповільнень з високою динамікою.



Suzuki S-Cross, від 828 900 грн

Японський кросовер багато в чому унікальний для свого класу. Він, хоч і скромний за габаритами (4,3 м), але, певно, єдиний у сегменті, кого можна придбати з приводом 4х4 і з механічною коробкою передач. Хоча "автомат" теж доступний, і це – уявіть собі! – справжня гідромеханічна АКП, а не модні “роботи” з їхньою сумнівною репутацією. Двигун для українського ринку передбачено один – бензиновий 1,4-літровий з турбонаддувом (140 к.с.). З іншого боку, машина не відрізняється багатим оснащенням, але будемо чесними – для такої невисокої ціни це і не дивно. Проте, весь необхідний за теперішніми мірками мінімум у Suzuki S-Cross все одно присутній.

Якщо коротко

Добірка кросоверів в обраному ціновому сегменті виявилася дуже цікавою – тут і справжні гаджети на колесах, і суперстильні "модники", і варіант для практичного сім’янина, і навіть типовий "японець" з класичним начинням. Одне слово, вибір на будь-який смак, і це відрадний факт: наш автомобільний ринок незважаючи ні на що залишається насиченим в усіх сенсах.