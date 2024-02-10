С "автоматом" и вместительным багажником: ТОП-5 стильных кроссоверов до 25 тысяч долларов

В настоящее время не стоит кого-то агитировать за автомобиль в формате кроссовера – преимущества и недостатки техники самого популярного сегмента давно известны всем потенциальным владельцам. Но мы кратко охарактеризуем пять конкретных моделей, которые могут привлечь внимание покупателя, имеющего бюджет покупки 25 тысяч долларов.

Определенная нами сумма – далеко не минимум для кроссовера вообще, но ее можно считать стартовой для потребителя с повышенными запросами. Однако, в любом случае с такими деньгами можно приобрести качественный автомобиль уважаемого бренда с достаточно высоким уровнем оснащения.

Skoda Kamiq, от 899 320 грн

Добротная машина немецкого качества и в целом с высоким как для Украины реноме. В ней все удобно, понятно и традиционно для "Шкоды" – практично; уровень безопасности – на пять звезд. Определенный минус – отсутствие в официальной моторной линейке классических атмосферных полнолитражных двигателей, но и у большинства одноклассников с этим не лучше. Впрочем, по отношению к новой машине эта проблема не принципиальна. Тем более что топовый для Украины 1.5 TSI (150 л.с.) превращает кроссовер буквально в горячий хэтч. К сожалению, реальным минусом для некоторых будет отсутствие возможности выбрать дизельный двигатель. Но как по нам, для данной модели это не большая потеря, да и у конкурентов расклад подобный. Трансмиссии доступны только автоматические, это одна и та же преселективная коробка-“робот” DSG на 7 ступеней.

Changan CS35 Plus, от 889 000 грн

Очень выразительный и больший по габаритам (4,33 м, то есть +8 см относительно Kamiq) автомобиль, современный с виду и по характеристикам. Он также имеет турбодвигатель, но 150 л.с. предлагает уже в стандарте (бензин 1,4 л). трансмиссия тоже исключительно автоматическая, и что характерно, тоже преселективная роботизированная с двумя сцеплениями в масляной ванне. Автомобиль имеет развитую бортовую электронику, в частности, набор современных систем безопасности и помощи водителю.

Renault Captur, от 821 400 грн

Компактный французский кроссовер (4,227 м) создавали в первую очередь для города. Как и у "китайца", двигатель безальтернативный, это 1,3-литровый наддувной агрегат непосредственного впрыска бензина – но с двумя вариантами мощности (130 – 155 л.с.). Трансмиссия исключительно автоматическая, это опять-таки 7-ступенчатый “робот” с двумя сцеплениями под фирменным названием EDC. Несмотря на отнюдь не "грузовое" назначение “Каптюра”, модель имеет несколько особых решений в плане трансформации салона, в первую очередь – в зоне багажника. А еще Captur может похвастаться заводской покраской в два цвета, что придает кроссоверу на редкость стильный вид.

MG One, от 967 827 грн

Самая европейская из всех китайских марок (хотя, извините, именно марка и является европейской) предлагает целую гамму кроссоверов, среди которых One – самый большой (самый большой он и в нашей подборке – 4,581 м). Машина щедро укомплектована современными системами комфорта и безопасности, в том числе элементами "автопилота". Этот MG имеет 167-сильный турбодвигатель объемом 1,5 л с достойной тягой (275 Нм), благодаря чему массивная машина разгоняется легко и непринужденно (8,8 с до 100 км/ч). Шустрее MG One в нашей компании только малыши Kamiq и Captur в топовых комплектациях. Трансмиссия – бесступенчатый вариатор CVT, объединяющий на ходу плавность ускорений и замедлений с высокой динамикой.

Suzuki S-Cross, от 828 900 грн

Японский кроссовер во многом уникален для своего класса. Он, хоть и скромный по габаритам (4,3 м), но, пожалуй, единственный в сегменте, кого можно приобрести с приводом 4х4 и с механической коробкой передач. Хотя “автомат” тоже доступен, и это – представьте себе! – настоящая гидромеханическая АКП, а не модные “работы” с их сомнительной репутацией. Двигатель для украинского рынка предусмотрен один – бензиновый 1,4-литровый с турбонаддувом (140 л.с.). С другой стороны, машина не отличается богатым оснащением, но будем честными: для такой невысокой цены это и не удивительно. Однако, весь необходимый по нынешним меркам минимум у Suzuki S-Cross все равно имеется.

Если коротко

Подборка кроссоверов в выбранном ценовом сегменте оказалась очень интересной – здесь и настоящие гаджеты на колесах, и суперстильные ”модники”, и вариант для практического семьянина, и даже типичный “японец” с классической начинкой. Словом, выбор на любой вкус, и это отрадный факт: наш автомобильный рынок несмотря ни на что остается насыщенным во всех смыслах.