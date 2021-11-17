С автоматом двигался в сторону позиций ВСУ: на линии разграничения задержали боевика

Украинские военнослужащие задержали на линии разграничения боевика "ЛНР". Со снаряженным магазином от автомата Калашникова он двигался в сторону украинских позиций.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-центр ООС.
У боевика обнаружили военный билет "ЛНР" и временное удостоверение жителя ОРДЛО. После задержания боевика украинские военнослужащие передали его контрразведчикам Службы безопасности Украины.
Он является уроженец Российской Федерации, который в 2018 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям.
Там он был на "должностях":
Сейчас следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:
Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.