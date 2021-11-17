З автоматом рухався в сторону позицій ЗСУ: на лінії розмежування затримали бойовика

У бойовика виявили військовий квиток "ЛНР" та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО. Після затримання бойовика українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України.

Що відомо про затриманого

Він є уродженець Російської Федерації, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань.

Там він був на "посадах":

стрілка,

помічника гранатометника угруповання бойовиків,

брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил, у тому числі з крупнокаліберного кулемету "Утьос".

Що грозить затриманому

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за:

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.