З автоматом рухався в сторону позицій ЗСУ: на лінії розмежування затримали бойовика

Українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування бойовика "ЛНР". Зі спорядженим магазином від автомату Калашникова він рухався в сторону українських позицій.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр ООС.
У бойовика виявили військовий квиток "ЛНР" та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО. Після затримання бойовика українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України.
Він є уродженець Російської Федерації, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань.
Там він був на "посадах":
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за:
Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.