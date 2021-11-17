З автоматом рухався в сторону позицій ЗСУ: на лінії розмежування затримали бойовика
Фото: на Донбасі затримали бойовика (Getty Images)
Українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування бойовика "ЛНР". Зі спорядженим магазином від автомату Калашникова він рухався в сторону українських позицій.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр ООС.
У бойовика виявили військовий квиток "ЛНР" та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО. Після затримання бойовика українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України.
Що відомо про затриманого
Він є уродженець Російської Федерації, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань.
Там він був на "посадах":
- стрілка,
- помічника гранатометника угруповання бойовиків,
- брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил, у тому числі з крупнокаліберного кулемету "Утьос".
Що грозить затриманому
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за:
- ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
- ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);
- ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.