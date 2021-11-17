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З автоматом рухався в сторону позицій ЗСУ: на лінії розмежування затримали бойовика

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Донбас, Середа 17 листопада 2021 13:36
З автоматом рухався в сторону позицій ЗСУ: на лінії розмежування затримали бойовика Фото: на Донбасі затримали бойовика (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Українські військовослужбовці затримали на лінії розмежування бойовика "ЛНР". Зі спорядженим магазином від автомату Калашникова він рухався в сторону українських позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-центр ООС.

У бойовика виявили військовий квиток "ЛНР" та тимчасове посвідчення мешканця ОРДЛО. Після затримання бойовика українські військовослужбовці передали його контррозвідникам Служби безпеки України.

Що відомо про затриманого

Він є уродженець Російської Федерації, який у 2018 році приєднався до незаконних збройних формувань.

Там він був на "посадах":

  • стрілка,
  • помічника гранатометника угруповання бойовиків,
  • брав участь в обстрілах підрозділів операції Об’єднаних сил, у тому числі з крупнокаліберного кулемету "Утьос".

Що грозить затриманому

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у вчинені злочинів за:

  • ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
  • ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань);
  • ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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