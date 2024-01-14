Автокрадіжки: як убезпечити себе від злочинців

Крадії автівок зазвичай працюють вночі, і лише вранці власники виявляють пошкоджений транспортний засіб та відсутність у ньому своїх речей.
Для того, щоб убезпечити себе від автокрадіжки:
Не залишайте цінні речі в салоні автомобіля. Це стосується не лише грошей, телефонів та інших гаджетів, а й документів, ключів від будинку та інших важливих речей. Якщо вам необхідно залишити автомобіль на короткий час, покладіть цінні речі в багажник або візьміть із собою.
Зачиняйте автомобіль на замок. Це банальна, але важлива рекомендація. Не залишайте автомобіль відкритим, навіть якщо ви відходите на кілька хвилин.
Обирайте безпечні паркувальні місця. Якщо у вас є можливість, паркуйте автомобіль у добре освітлених місцях, поблизу камер відеоспостереження. Уникайте паркування в темних, віддалених куточках.
Встановіть надійну сигналізацію. Цей пристрій може стати ефективним засобом відлякування автокрадіїв.
Якщо ви будете дотримуватися цих простих та корисних рекомендацій, то зможете убезпечити свою автівку від рук зловмисників.