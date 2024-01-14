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Автокражи: как обезопасить себя от преступников

Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Валерия Полищук

Кражи автомобилей и вещей из них - довольно распространенное явление. Чтобы обезопасить себя от таких неприятностей, следует придерживаться определенных правил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Киева в Telegram.

Воры автомобилей обычно работают ночью, и только утром владельцы обнаруживают поврежденное транспортное средство и отсутствие в нем своих вещей. 

Для того, чтобы обезопасить себя от автокражи:

  • Не оставляйте ценные вещи в салоне автомобиля. Это касается не только денег, телефонов и других гаджетов, но и документов, ключей от дома и других важных вещей. Если вам необходимо оставить автомобиль на короткое время, положите ценные вещи в багажник или возьмите с собой.
  • Закрывайте автомобиль на замок. Это банальная, но важная рекомендация. Не оставляйте автомобиль открытым, даже если вы отходите на несколько минут.
  • Выбирайте безопасные парковочные места. Если у вас есть возможность, паркуйте автомобиль в хорошо освещенных местах, вблизи камер видеонаблюдения. Избегайте парковки в темных, отдаленных уголках.
  • Установите надежную сигнализацию. Это устройство может стать эффективным средством отпугивания автоугонщиков.

Если вы будете придерживаться этих простых и полезных рекомендаций, то сможете обезопасить свою машину от рук злоумышленников.

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