Автокражи: как обезопасить себя от преступников

Воры автомобилей обычно работают ночью, и только утром владельцы обнаруживают поврежденное транспортное средство и отсутствие в нем своих вещей.
Для того, чтобы обезопасить себя от автокражи:
Не оставляйте ценные вещи в салоне автомобиля. Это касается не только денег, телефонов и других гаджетов, но и документов, ключей от дома и других важных вещей. Если вам необходимо оставить автомобиль на короткое время, положите ценные вещи в багажник или возьмите с собой.
Закрывайте автомобиль на замок. Это банальная, но важная рекомендация. Не оставляйте автомобиль открытым, даже если вы отходите на несколько минут.
Выбирайте безопасные парковочные места. Если у вас есть возможность, паркуйте автомобиль в хорошо освещенных местах, вблизи камер видеонаблюдения. Избегайте парковки в темных, отдаленных уголках.
Установите надежную сигнализацию. Это устройство может стать эффективным средством отпугивания автоугонщиков.
Если вы будете придерживаться этих простых и полезных рекомендаций, то сможете обезопасить свою машину от рук злоумышленников.