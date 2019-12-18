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Автокомпании Peugeot и Fiat Chrysler объявили о слиянии

Новости » Транспорт     18.12.2019 - 16:55
Автокомпании Peugeot и Fiat Chrysler объявили о слиянии
Иллюстративное фото (fcagroup.com)

Процесс слияния будет длиться около года

Компании автопроизводителей Groupe PSA (Peugeot S.A) и Fiat Chrysler Automobiles N.V объявили о слиянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный пресс-релиз.

Ожидается, что на объединение компаний уйдет 12-15 месяцев. После этого компания станет четвертым в мире производителем автомобилей по объему после Volkswagen, альянса Nissan-Renault-Mitsubishi и Toyota Motor. До этого компании занимали 9 и10 места в мире по объему производства.

Согласно договору, компания будет базироваться в Нидерландах, где находится штаб-квартира Fiat Chrysler. Детройтский офис будет сохранен для работы в Северной Америке.

Председателем совета компании будет глава FCA Джон Элканн, а генеральным директором - Карлос Таварес из PSA.

Ранее сообщалось, что в Японии приостановлена работа сборочного завода Subaru в связи с выявлением дефекта в усилителях руля.

РБК-Украина писало, что немецкая автокомпания Porsche временно остановила продажу своих новых автомобилей в странах Евросоюза.

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