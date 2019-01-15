"АвтоКапитал" выиграл суд против экс-дилера Mercedes-Benz в Запорожье

Иллюстративное фото (mercedes-benz.ua)

Суд подтвердил правомерность расторжения дилерского договора

Суд подтвердил правомерность расторжения дилерского договора между генеральным представительством Mercedes-Benz в Украине и экс-дилером автомобильной марки в Запорожском регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу генерального представительства Mercedes-Benz в Украине.

В частности, сообщается, что Северный апелляционный хозяйственный суд рассмотрел апелляцию представительства Mercedes-Benz, компании "АвтоКапитал" и признал правомерным расторжение дилерского договора с экс-дилером ООО "АвтоДом Запорожье". Соответствующее решение было принято 20 декабря 2018 года.

По словам начальника юридического отдела ЧАО "АвтоКапитал" Александра Гайдучика, апелляционный суд в полной мере подтвердил правомерность действий представительства Mercedes-Benz по расторжению в 2018 году дилерского договора с ООО "АвтоДом Запорожье" по причине неустранения дилером "неоднократных нарушений своих договорных обязательств".

Таким образом, суд подтвердил, что все предпринятые юристами "АвтоКапитала" действия относительно расторжения дилерского договора с экс-партнером имели четкие юридические основания, отметили в пресс-службе.

"Корпорация "УкрАВТО" (в состав которой входит ЧАО "АвтоКапитал") всегда руководствуется исключительно законом и договором, – отметил Игорь Сенюта, руководитель департамента имущественных отношений корпорации. – Мы были уверены, что, детально изучив сложившуюся ситуацию и проанализировав изложенные в апелляционной жалобе ЧАО "АвтоКапитал" доводы, апелляционный суд вынесет законное и справедливое решение".

"Мы приветствуем решение суда по нашей апелляции, – подчеркнул Ярослав Пригара, генеральный директор ЧАО "АвтоКапитал". – Суд подтвердил правомерность действий генерального представительства Mercedes-Benz в Украине, направленных на обеспечение высоких стандартов бренда и защиту клиентов от любых рисков. Мы всегда действуем исключительно в правовом поле, и аналогичные требования предъявляем официальным дилерским центрам бренда в Украине".

Как известно, расторжение дилерского договора по инициативе "АвтоКапитала" было обусловлено "грубыми нарушениями" экс-дилером ООО "АвтоДом Запорожье" условий договора в части несоблюдения корпоративных обязательств по раскрытию и смене структуры собственности дилера.

В июле 2018 года Хозяйственный суд г. Киева принял решение об удовлетворении искового заявления "АвтоДом Запорожье" по делу №910/4298/18 о признании недействительным расторжения дилерского договора между ЧАО "АвтоКапитал" и ООО "АвтоДом Запорожье" по инициативе генерального представительства Mercedes-Benz в Украине. В свою очередь "АвтоКапитал" заявил о необоснованности такого решения и обжаловал его в апелляционном порядке.