"АвтоКапітал" виграв суд проти екс-дилера Mercedes-Benz в Запоріжжі

Ілюстративне фото (mercedes-benz.ua)

Суд підтвердив правомірність розірвання дилерського договору

Суд підтвердив правомірність розірвання дилерського договору між генеральним представництвом Mercedes-Benz в Україні та екс-дилером автомобільної марки в Запорізькому регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу генерального представництва Mercedes-Benz в Україні.

Зокрема, повідомляється, що Північний апеляційний господарський суд розглянув апеляцію представництва Mercedes-Benz, компанії "Автокапітал" і визнав правомірним розірвання дилерського договору з екс-дилером ТОВ "Автодім Запоріжжя". Відповідне рішення було прийнято 20 грудня 2018 року.

За словами начальника юридичного відділу ПРАТ "АвтоКапітал" Олександра Гайдучика, апеляційний суд повною мірою підтвердив правомірність дій представництва Mercedes-Benz по розірванню в 2018 році дилерського договору з ТОВ "Автодім Запоріжжя" внаслідок неусунення дилером "неодноразових порушень своїх договірних зобов'язань".

Таким чином, суд підтвердив, що всі вжиті юристами "АвтоКапіталу" дії щодо розірвання дилерського договору з екс-партнером мали чіткі юридичні підстави, зазначили в прес-службі.

"Корпорація "УкрАВТО" (до складу якої входить ПРАТ "АвтоКапітал") завжди керується виключно законом і договором, – зазначив Ігор Сенюта, керівник департаменту майнових відносин корпорації. – Ми були впевнені, що, детально вивчивши ситуацію та проаналізувавши викладені в апеляційній скарзі ПРАТ "АвтоКапітал" доводи, апеляційний суд винесе законне і справедливе рішення".

"Ми вітаємо рішення суду щодо нашої апеляції, – підкреслив Ярослав Пригара, генеральний директор ПРАТ "Автокапітал". – Суд підтвердив правомірність дій генерального представництва Mercedes-Benz в Україні, спрямованих на забезпечення високих стандартів бренду та захист клієнтів від будь-яких ризиків. Ми завжди діємо виключно в правовому полі, і аналогічні вимоги висуваємо офіційним дилерським центрам бренду в Україні".

Як відомо, розірвання дилерського договору з ініціативи "АвтоКапіталу" було обумовлено "грубими порушеннями" екс-дилером ТОВ "Автодім Запоріжжя" умов договору в частині недотримання корпоративних зобов'язань по розкриттю і зміні структури власності дилера.

У липні 2018 року Господарський суд м. Києва ухвалив рішення про задоволення позовної заяви "Автодім Запоріжжя" по справі №910/4298/18 про визнання недійсним розірвання дилерського договору між ПРАТ "АвтоКапітал" і ТОВ "Автодім Запоріжжя" з ініціативи генерального представництва Mercedes-Benz в Україні. У свою чергу "АвтоКапітал" заявив про необґрунтованість такого рішення і оскаржив його в апеляційному порядку.